«По всем показателям мы идём с опережением графиков, которые были в прошлом году и утверждены в этом году. Отрадно, что мы укладываемся в те жёсткие сроки, которые установили. По нашим данным, мы не видим критических моментов, которые бы давали основание говорить, что какие-то объекты не будут готовы к отопительному сезону», - сказал Сергей Задорожный на заседании правительства Удмуртии.
Он так же рассказал, что контролирует выполнение Комплексного плана подготовки объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период специально созданный городской штаб, куда входит городская комиссия и 5 районных комиссий. В выполнении мероприятий по подготовке инженерных коммуникаций и объектов города принимают участие 150 организаций коммунального комплекса, 64 управляющих компаний, 213 товариществ собственников жилья.
«Наше принципиальное отличие работы в том, что мы проводим оценку не по документам и отчетам, которые предоставляются, а непосредственно участвуя в процессе. Для этого был создан рабочий орган – городской штаб, который работает в ежедневном режиме», - отметил Сергей Задорожный.
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