На книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» приедут известные писатели **В столице Удмуртии в шестой раз пройдёт городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск». На этот раз пл...

В УРМИИ будут проводить экскурсии на удмуртском языке **С сентября 2018 года Музей изобразительных искусств впервые начнет проводить экскурсии по выставкам...

«Открытый город»: фестиваль современной культуры пройдёт в Ижевске **Творческие площадки, живая музыка, искусство на улице города, мастер-классы, уличное кино – всё это...