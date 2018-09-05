Фестиваль стал катализатором для реализации множества авторских и кураторских проектов, которые осуществятся на самых разных площадках – от классических музейных залов до пространств под открытым небом, от признанных культурных центров до абсолютно новых и на первый взгляд неожиданных. События фестиваля объединят в единое художественное пространство Удмуртский республиканский музей изобразительного искусства, галерею «Грифон», Музей воды (находящийся в старой водонапорной башне), фан-зону в парке Кирова, улицы города, набережную пруда и даже жилой комплекс «Колизей».
Афиша фестиваля подтверждает, что Ижевск культурный может быть невероятно разнообразен – в нём есть место академической и современной живописи, трафаретным граффити, стрит-арту, арт-перформансам, видео-арту, межрегиональным художественным проектам. Признанные классики, амбициозные современники, ученики и любители в области изобразительного искусства создают фестивальное пространство вместе, позволяя рождаться новым смыслам и идеям. Аркадий Пластов, Владимир Дубосарский, Сергей Орлов, Энвиль Касимов, Евгения Мальцева, Катя Царёва, Никита Сморкалов, - в ряд этих имён может быть вписано любое имя, - участнику достаточно быть настроенным на созидание, верить в то, что Ижевск с его культурной историей и потенциалом – это «Да».
Открывает фестиваль 6 сентября выставка Аркадия Пластова «Свои люди» в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств, посвящённая 125-летию со дня рождения художника. Её основу составили живописные полотна из семейной коллекции художника и Пермской государственной галереи – сорок картин и эскизов, которые Аркадий Пластов создал в 1940-1960-х годах в родном селе Прислониха Ульяновской области.
В пространстве выставки «Свои люди» произойдёт пересечение двух фестивальных проектов: Владимир Дубосарский в режиме реального времени, на виду у зрителей напишет собственную кавер-версию одной из картин Аркадия Пластова. Собственный проект, выставку-перформанс «Музей под ключ» Владимир Дубосарский откроет 8 сентября. В течение двух недель в зале «Музея Ижевска» художник при участии всех желающих будет писать цикл картин, которые затем станут посвящённой Ижевску выставкой. «Это будет похоже на музыкальный джэм, где тема каждого участника вольётся в общую музыку. Что прозвучит в итоге, будет зависеть от всех нас», - говорит художник.
Дубосарский не скрывает, что на новое восприятие живописи как явления, фиксирующего момент «здесь и сейчас», его натолкнула уличная живопись, граффити – недолговечное, но точно улавливающее дух времени искусство. Проект художников стрит-арта в рамках фестиваля тоже проходит – финал фестиваля стрит-арта «Ижевские смыслы» намечен на 19 сентября, когда будет закончена роспись пространства на набережной пруда между благоустроенной частью и бульваром Воскресенского. Но уже в эти дни в разных районах города на строительных заборах, домах, служебных постройках и малых объектах городской архитектуры появляются картины. В Гуманитарном лицее в то же время будущие художники осваивают художественный язык самого известного уличного художника мира - Бэнкси.
Наряду с выставками признанных мастеров состоятся выставки молодых художников. Первой станет проект «Территория живого», который стартует уже 12 сентября в галерее «Грифон».
Также в программе фестиваля – вернисажи и персональные выставки, образовательные лекции, дискуссии, создание и показ авторского видео.
Следите за афишей фестиваля, которая постоянно расширяется.
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