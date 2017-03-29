Ранее судимая 31-летняя ижевчанка «развела» таксиста на 5 тысяч рублей. За совершение мошенничества женщина была задержана сотрудниками уголовного розыска, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Ижевску.
Мошенничество было совершено 8 марта. Ижевчанка ездила по городу на такси вместе с друзьями. Когда знакомых развезли по домам, и девушка в такси осталась одна, на счетчике была сумма в размере 1600 рублей.
Пассажирка убедила таксиста в том, что дома у нее есть пятитысячная купюра, которой она готова расплатиться. Подъехав к дому, женщина заранее попросила у таксиста сдачу – 3400 рублей. Обещав выйти через несколько минут, ижевчанка вошла в подъезд. Но так и не вышла.
Личность злоумышленницы была установлена в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанная оказалась ранее судимой за совершение аналогичного преступления.
Фото: tkru.ru
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