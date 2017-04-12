Предприимчивый 35-летний ижевчанин Иванов в прошлом году зарегистрировал 6 фирм и организаций на подставных лиц, после чего реализовывал их. Стоимость «готовой» компании составляла от 30 до 50 тысяч рублей.
Как правило, покупателями фирм являлись лица, причастные к незаконной банковской деятельности, совершению других экономических преступлений, в том числе хищению бюджетных денежных средств.
Эти факты установлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. В отношении продавца фирм-однодневок возбуждено и расследовано шесть уголовных дел, подтверждена причастность Иванова к указанной противоправной деятельности, установлены номинальные директора - покупатели компаний.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике, обвиняемый полностью признал свою вину и дело рассмотрено в особом порядке. Иванову назначено наказание в виде штрафа в размере 106 000 рублей.
Фото: tomin.by
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