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Ижевчанин заплатит штраф в сто тысяч рублей за продажу фирм-однодневок

12 апреля
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Firma Ижевчанин заплатит штраф в сто тысяч рублей за продажу фирм-однодневок

Предприимчивый 35-летний ижевчанин Иванов в прошлом году зарегистрировал 6 фирм и организаций на подставных лиц, после чего реализовывал их. Стоимость «готовой» компании составляла от 30 до 50 тысяч рублей.

Как правило, покупателями фирм являлись лица, причастные к незаконной банковской деятельности, совершению других экономических преступлений, в том числе хищению бюджетных денежных средств.

Эти факты установлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. В отношении продавца фирм-однодневок возбуждено и расследовано шесть уголовных дел, подтверждена причастность Иванова к указанной противоправной деятельности, установлены номинальные директора - покупатели компаний.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике, обвиняемый полностью признал свою вину и дело рассмотрено в особом порядке. Иванову назначено наказание в виде штрафа в размере 106 000 рублей.

Фото: tomin.by

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