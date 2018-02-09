​В столице Удмуртии пройдет Фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лед» С 12 по 18 февраля на набережной Ижевского пруда при поддержке организаторами выступают ООО «КОМОС ГР...

Владимир Байметов: «Понимать людей – моя профессия» Представитель Общественной палаты России рассказал о роли удмуртского языка, советского образования и...

17 февраля в Удмуртии отметят День российских студенческих отрядов В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 21 февраля 2015 года № 86 17 фе...