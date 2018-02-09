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Ижевчанин, сделай выбор! Комфортную среду сформируем сами

9 февраля
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У каждого жителя Ижевска появилась реальная возможность повлиять на облик своего города, решить, какое общественное пространство - парк, сквер, площадь или улицу - необходимо благоустроить в первую очередь.

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18 марта в течение дня с 8.00 до 20.00 можно обратиться в пункт проведения голосования по отбору общественных территорий и заполнить бланк для голосования, где содержится адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.

Так, например, жители столицы Удмуртии в бюллетене для голосования увидят следующие территории: Центральная площадь, парк им. С.М. Кирова, набережная Ижевского водохранилища, ул. Красногеройская, бульвар Гоголя (второй этап), парк в Ленинском районе, пойма реки Подборенки, пойма реки Карлутки, Ярушкинский парк, Берёзовая роща, парк Космонавтов, территория мкрн «Восток», сквер Рябиновый, лесопосадка у ТРК «Столица», ул. Советская - ул. М. Горького или иная общественная территория.

Участнику голосования, чтобы получить бланк, необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, расписаться в подтверждении согласия на обработку персональных данных. Затем поставить в бланке любой знак в строке, относящейся к общественной территории, в пользу которой сделан выбор. Можно выбрать несколько территорий или предложить своё общественное пространство для благоустройства. По заполнении бланка опустить его в ящик для голосования.

После завершения голосования общественная комиссия в течение двух рабочих дней подведёт итоги и присвоит порядковые номера общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, с учётом поданных голосов за каждую их них. Результаты будут учтены при утверждении или корректировке муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» на 2018-2022 годы», реализуемой в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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