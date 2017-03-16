Ижевчанин Павел Бухарин с видеороликом о родном городе вошел в тройку победителей на всероссийском конкурсе «Россия глазами дронов». Церемония награждения победителей состоялась 15 марта, сообщается на сайте конкурса.
За победу в финале масштабного всероссийского конкурса боролись авторы 15 видеоработ. Более 200 тысяч зрителей наблюдали за соревнованием и активно голосовали за участников. Основная задача, которая стояла перед конкурсантами, - поделиться красотой родного края, города или даже одного места, уложившись в 30 секунд.
Первое место заняла работа Григория Колодяжного из Пятигорска. Победитель получил главный приз — сертификат на поездку на международный чемпионат по дрон-рейсингу, который пройдет в мае текущего года в Сеуле.
Второе место заняла работа ижевчанина Павла Бухарина. Павла наградили дроном бренда DJI.
В своей визитке Павел говорит о себе: «Меня зовут Павел, мне 28 лет. Родился и живу в городе Ижевске. Аэросъемкой занимаюсь больше года <…> Мне всегда нравились фото и видео, снятые с высоты. И в какой-то момент я сказал себе: „Да! Я буду заниматься аэросъемкой!“ <…> В этом видео фрагменты съемок, которые были сделаны весной, летом и осенью этого года».
Третьего места был удостоен Станислав Навоев из Костромы. Бронзовому призеру вручили смартфон седьмой серии.
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