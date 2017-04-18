С 15 по 16 апреля в Санкт-Петербурге прошел открытый кубок Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. В весовой категории до 60кг не оставил ни единого шанса своим соперникам и завоевал первое место дзюдоист из Ижевска Рамазан Абдулаев.
В финальной встрече Рамазану понадобилось всего 15 секунд, чтобы победить болевым приемом японского спортсмена.
Поздравляем Абдулаева Рамазана и его тренеров Горшенина Романа и Гуляева Али с красивой борьбой и достойным результатом!
Информационно-аналитическое управление администрации города Ижевска.
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