От 6 до 15 лет лишения свободы грозит ижевчанину, обвиняемому в убийстве знакомой. Как сообщает следственное управление СК России по Удмуртской Республике, в ночь с 7 на 8 апреля в одной из квартир в Ленинском районе г. Ижевска обнаружено тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данным следствия, накануне случившегося 34-летний ранее судимый житель Ижевска пришел домой к потерпевшей, с которой они состояли в близких отношениях. Мужчина и женщина стали употреблять спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый накинул на шею женщины ремень и с силой затянул его концы. После того, как потерпевшая скончалась в результате асфиксии, злоумышленник обратился в полицию и сообщил о том, что обнаружил женщину мертвой.
В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных и следственных действий, следователем совместно с сотрудниками полиции удалось в кратчайшие сроки опровергнуть версию обвиняемого. 8 апреля злоумышленник задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: nabludatel.online.
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