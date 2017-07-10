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Ижевчане выберут лучшего кондуктора

9 июля
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Sodrgsnar58 Ижевчане выберут лучшего кондуктора

В июне исполнилось 85 лет со дня открытия автобусного движения в Ижевске. К этому событию был приурочен конкурс профессионального мастерства кондукторов ОАО «ИПОПАТ».

С 1 по 20 июня на предприятии прошел внутренний закрытый этап конкурса, в котором были отобраны 20 финалистов. Среди них и ветераны, и молодые кондукторы, которые работают на разных маршрутах города. Критериями для отбора были основные производственные показатели: полнота сбора выручки, количество отработанных часов, отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб от пассажиров, наличие благодарностей.

На следующем этапе членом жюри открытого голосования может стать каждый пассажир, который увидит работу финалисток на практике, в привычной обстановке во время работы на маршруте. Такое открытое голосование в Ижевске проводится впервые. Каждую из участниц финала конкурса можно узнать по значку с обозначением номера, а в салоне автобуса, где работают конкурсантки размещается табличка «Вас обслуживает участник конкурса профмастерства» и обозначен порядок голосования за понравившегося кондуктора.

Голосование продлится до 14.00 13 июля, сделать свой выбор можно на главной странице сайта ипопат. рф и ВКонтакте: vk.com/rabotajpopat #кондукторипопат.

Лучший, по мнению ижевчан, кондуктор ИПОПАТ будет выдвинут от предприятия в качестве кандидата на городскую Доску почета, а лидеров открытого голосования ждут ценные призы.

Фото: vk.com/rabota_ipopat

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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