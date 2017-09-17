Первые итоги анкетирования по выявлению предпочтительного для жителей способа оплаты за отопление обнародовали в Ижевске. Такой опрос проводит в столице Удмуртии Общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» при поддержке администрации города.
По словам председателя общественной организации Александра Евсеева, примерно 65 процентов респондентов проголосовали за то, чтобы оплачивать отопление по факту получения этой услуги в холодные периоды («одна восьмая»), и около 35 – за то, чтобы платить, как сейчас, одинаковыми суммами в течение года («одна двенадцатая»).
Во время обсуждения одним из аргументов за переход на оплату «по факту» стала возможность избежать так называемой «корректировки» выплаченных за тепло сумм. Зачастую у жителей возникают вопросы к управляющей организации и поставщику ресурсов по поводу ее правильности и обоснованности.
У сторонников оплаты по «одной двенадцатой» есть мнение, что, с точки зрения семейного бюджета, удобнее платить фиксированную ежемесячную сумму в течение года и не удваивать свои расходы на ЖКХ в зимний период.
Напомним, что до 1 октября 2017 года Правительство Удмуртии может принять решение – изменить ли способ оплаты услуги «отопление» в Ижевске или оставить прежним. Мнение ижевчан, выявленное по результатам опроса, будет учитываться при принятии этого решения.
Александр Евсеев призвал жителей Ижевска голосовать более активно, чтобы результаты анкетирования получились максимально объективными и учитывали интересы большинства населения.
– На сегодня день в опросе принимают участие в большинстве своем активисты – председатели и члены советов домов, председатели ТСЖ, – отметил Александр Евсеев. – Это наиболее подготовленные люди, которые хорошо понимают разницу в вариантах начисления. При этом мы ориентируем их на то, чтобы они учитывали и мнение других собственников в каждом многоквартирном доме, который они представляют. В любом случае принять участие в опросе может каждый житель Ижевска, к чему я всех и призываю.
Опрос жителей Ижевска проводится до 15 сентября 2017 года. Окончательные итоги будут подведены до конца сентября.
Заполнить анкету:
- по прямой ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1yb4t3_Yhkgc5k5UZ-A9GUPcI73jGhhIsvz0STW0WTnA/edit;
- на сайте http://dom-udm.ru (всплывающее окно при входе на сайт);
- анкету в бумажном виде можно получить в офисе Объединения советов домов УР по адресу: г. Ижевск, ул. Тельмана, 16 (напротив проходной радиозавода), или скачать в Интернете, а затем положить в почтовый ящик около входа в офис;
- можно отправить отсканированную анкету по адресу: sovet@dom-udm.ru.
Информация о проекте: http://dom-udm.ru/проект/право-на-выбор-выявление-предпочтите. Телефон для справок 8 (3412) 97-07-93.
Фото: http://www.remontazh.com
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