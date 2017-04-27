27 апреля в 18 часов в Администрации города Ижевска пройдут общественные слушания по обсуждению проекта благоустройства бульвара Гоголя.
Зарегистрироваться на общественные слушания можно за час до слушаний на входе по адресу ул. Пушкинская, 276, а также через онлайн-форму. Также будет организована онлайн-трансляция общественных слушаний на сайте города Ижевска izh.ru.
По федеральной программе «Формирование современной городской среды» в 2017 году Ижевску будет выделено 159 млн рублей на благоустройство придомовых территорий и 44 млн рублей - на благоустройство наиболее посещаемых общественных пространств.
Напомним, что 14 апреля прошла встреча врио главы Удмуртии Александра Бречалова с представителями общественности, где обсуждалась тема благоустройства дворовых территорий. Ранее после посещения Бульвара Гоголя врио главы призвал ижевчан высказать свои предложения по новому обличью аллеи. Александр Бречалов отметил, что к обсуждению нужно привлекать самих жителей Ижевска, чтобы уже основываясь на их пожеланиях преобразовывать зоны отдыха, и они могли высказывать свои пожелания относительно благоустройства собственных придомовых территорий и подъездов.
Министр энергетики и ЖКХ УР Иван Маринин прокомментировал: «Всего на реализацию приоритетного проекта «Благоустройство комфортной городской среды» в текущем году планируется направить свыше 417 млн руб. федеральных, республиканских и муниципальных средств. По своей значимости и масштабу этот проект для Удмуртии является беспрецедентным. Он позволит сделать реальные шаги в направлении благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. И уже к концу текущего года мы увидим результаты.
Начало реализации проекта показало, что у нас много активных жителей, как среди городского населения, так и сельского, которые могут внести и уже вносят свою лепту в благоустройство территорий, высказывают предложения, помогают не только словом, но и делом. Не случайно большая роль в реализации проекта отведена самим жителям Удмуртской Республики. Невозможно реконструировать общественное пространство без учёта предпочтения людей, для которых всё это делается. Уверен, что общественные обсуждения проекта Бульвара Гоголя позволят сделать эту территорию максимально приспособленной и комфортной для активного отдыха ижевчан и гостей столицы».
Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил: «Поддержка федеральных и региональных властей в рамках программы поможет городу обрести еще одно место для отдыха - бульвар Гоголя. Вопрос реконструкции бульвара на протяжении многих лет активно обсуждался с горожанами, было много дискуссий. Проект рассматривался на Градостроительном совете с участием архитектурной общественности, всех заинтересованных горожан. В результате нашей совместной работы проект архитектурно-планировочного решения сквера подготовлен, он также есть в открытом доступе на сайте города Ижевска izh.ru.В качестве наполнения этого пространства предлагается разместить интерактивные арт-объекты, связанные с литературой и искусством, площадки для открытых лекториев, презентаций, камерных концертов, выставок картин и т.д. Муниципалитет заинтересован в том, чтобы и другие городские территории были благоустроены для отдыха жителей, для прогулок с детьми, поэтому работу по созданию скверов будем продолжать».
Проектно-сметная документация на благоустройство бульвара Гоголя разработана ООО «Вират». Проектом предусматривается реконструкция существующей дорожно-тропиночной сети, выделение трех основных аллей бульвара, демонтаж существующих дорожек, не соответствующих архитектурно-планировочному облику, устройство поперечных тротуаров напротив входных групп Республиканского музыкального колледжа и Государственного театра кукол УР.
Входные площадки круговой формы с установкой волнообразной скамьи разместятся со стороны ул. Красногеройской и ул. Советской. Кроме того, со стороны ул. Советской планируется обустроить площадку для размещения на ней садово-парковой скульптуры.
При входных группах Республиканского музыкального колледжа и Государственного театра кукол УР разместят круговые площадки для отдыха горожан, а также у театра кукол - площадку для игр и отдыха в сказочной тематике. Помимо трех центральных аллей и поперечных дорожек бульвара планируется обустроить диагональные аллеи к Республиканскому музыкальному колледжу и к корпусу № 3 Удмуртского госуниверситета.
Проектом благоустройства также предусматривается ремонт существующих проездов и тротуаров. В местах примыкания пешеходных дорожек к проездам установят пониженный бортовой камень для передвижения маломобильных групп населения.
Кроме того, на бульваре предусмотрена установка скамеек, урн, садово-парковых скульптур, светильников и фонарей. На входной площадке со стороны ул. Красногеройская планируется установить арт-объект «Дерево памяти» с устройством террасированных скамеек.
Гостевые автостоянки и проезды должны появиться со стороны ул. Красногеройской, ул. Советской и ул. Ломоносова. Со стороны ул. Ломоносова существующий проезд будет расширен для беспрепятственного движения пожарной техники.
В проекте предусматривается реконструкция существующих зеленых насаждений и посадка новых деревьев: клена остролистного, яблони декоративной, ясеня обыкновенного, рябины обыкновенной, а также кустарников.
Проект благоустройства бульвара Гоголя размещен на сайте города izh.ru.
Предложения к проекту благоустройства территории бульвара Гоголя горожане могут направлять в срок до 30 апреля 2017 года по форме, размещенной на сайте izh.ru, в Управление благоустройства и транспорта, по адресу г. Ижевск, ул. Ворошилова, 67а, тел/факс 41-47-47, main@ubt.izh.ru.
По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска
Фото: mapio.net
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