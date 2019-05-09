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Ижевчане могут поставить рекорд по самым массовым отжиманиям в России

6 мая
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9 мая более чем в 150-ти городах России состоится патриотическая акция «Рекорд Победы». Жители каждого города-участника выполнят 27 028 отжиманий – ровно столько мирных дней прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. В этом году к акции впервые присоединится Ижевск.

3cbzsex4 mo Ижевчане могут поставить рекорд по самым массовым отжиманиям в России

Акция пройдет на набережной Ижевского пруда, участники начнут выполнять упражнение в 14.45. Регистрация откроется в 13.00.

– У каждого жителя есть возможность принять участие в этой масштабной акции. В этом году мы планируем перевернуть привычное мнение о сегодняшней молодёжи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину!, – отмечают организаторы акции.

Имя каждого человека, присоединившего к акции, появится на официальном сайте города в списке почётных участников – «Рекордсменов Победы». Среди них будут разыграны ценные призы.

Отдельные соревнования пройдут между пунктами проведения акции. Ижевск может побороться за звание рекордсмена по самым массовым отжиманиям в России.

Фото: vk.com/recordpobedy

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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