Акция пройдет на набережной Ижевского пруда, участники начнут выполнять упражнение в 14.45. Регистрация откроется в 13.00.
– У каждого жителя есть возможность принять участие в этой масштабной акции. В этом году мы планируем перевернуть привычное мнение о сегодняшней молодёжи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину!, – отмечают организаторы акции.
Имя каждого человека, присоединившего к акции, появится на официальном сайте города в списке почётных участников – «Рекордсменов Победы». Среди них будут разыграны ценные призы.
Отдельные соревнования пройдут между пунктами проведения акции. Ижевск может побороться за звание рекордсмена по самым массовым отжиманиям в России.
Фото: vk.com/recordpobedy
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