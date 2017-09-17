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Ижевчане могут получить бесплатную консультацию адвоката

2 сентября
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Прием граждан по гражданским и уголовным делам ведется два раза в неделю в приемной Президента РФ в УР В приемной Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике каждый понедельник, вторник и четверг с 10:00 до 16:00 личный прием граждан ведут сотрудники Приемной. Кроме того, можно записаться на бесплатную юридическую консультацию адвокатами по гражданским и уголовным делам. Запись на прием по телефону 8 (3412) 631-683 в будни с 10.00 до 16.00.

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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