Прием граждан по гражданским и уголовным делам ведется два раза в неделю в приемной Президента РФ в УР В приемной Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике каждый понедельник, вторник и четверг с 10:00 до 16:00 личный прием граждан ведут сотрудники Приемной. Кроме того, можно записаться на бесплатную юридическую консультацию адвокатами по гражданским и уголовным делам. Запись на прием по телефону 8 (3412) 631-683 в будни с 10.00 до 16.00.
Вопросы и ответы
вопрос 21 июня 2016ответ
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработкаответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отецответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Час письма
Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
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