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Ижевчанам рассказали, что делать со счетами-квитанциями с завышенными платежами за коммунальные услуги

3 апреля
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2754 image Ижевчанам рассказали, что делать со счетами-квитанциями с завышенными платежами за коммунальные услуги

31 марта на объединённой пресс-конференции директор удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин и руководители управляющих компаний Ирина Плигина (УК ЖРП № 8) и Андрей Зиновьев (УК «Ижкомцентр») рассказали о выпуске единого счёта за жилищно-коммунальные услуги и о том, что намерены делать далее.

Напомним, жители домов, обслуживаемых этими управляющими организациями, в марте получили счета-квитанции с завышенными платежами за коммунальные услуги. Денис Детинкин, директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» напомнил, что клиенты компании получили единый платёжный документ сразу на пять коммунальных услуг: электроэнергия, тепло, горячую и холодную воду и водоотведение. А у жителей домов, обслуживаемых УК «ЖРП-8» и «Ижкомцентр», в платёжку включены ещё и услуги по содержанию жилья.

В этих квитанциях есть системные ошибки из-за переноса баз данных компаний на новое программное обеспечение: неверно отразилось начальное сальдо и показания приборов учёта, разные данные по площади квартир и др.

Директор филиала отметил, что в компании проанализировали все полученные замечания и совместно с управляющими компаниями приступили к корректировке выявленных ошибок: «Клиентам, которые получили некорректные платёжные документы, беспокоиться не стоит, все допущенные ошибки автоматически будут исправлены. - Денежные средства, которые клиент оплатит по единой платёжке, будут разноситься пропорционально начислениям за услуги и имеющимся задолженностям, пени начисляться не будут из-за задержки документа. В случае необходимости - перерасчёты будут отражены в платёжках горожан в следующем месяце», - заверил Детинкин.

Андрей Зиновьев, директор ООО «УК-Ижкомцентр», пояснил, что переговоры по единому платёжному документу велись долго, но основные вопросы решены, важно, что клиенты компании смогут увидеть в квитанции все расчёты и начисления за услуги и отследить платежи.

Директор ООО УК ЖРП №8» Ирина Плигина отметила: «Для наших жителей ничего не меняется, они могут обращаться по всем вопросам в управляющую компанию». Участники пресс-конференции заверили клиентов компаний, что все замечания учтены, меры по исправлению ошибок будут приняты.

Пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Фото: old.lomolenobl.ru

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