В этом году федеральный бюджет выделил регионам весьма существенные средства - 20 миллиардов рублей - на благоустройство муниципальных образований. Деньги предоставляют в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного на пять лет на условиях регионального софинансирования.
Есть и еще одно важное требование: решения о ремонте тех или иных объектов должны принимать не чиновники, а жители городов. В связи с этим администрация Ижевска предлагает горожанам принять участие в общественном обсуждении и проголосовать за городские пространства, которые должны быть благоустроены в первую очередь в рамках этого проекта.
Как рассказали в администрации, Ижевск вошел в число 40 городов, которым Российская Федерация через конструкторское бюро «Стрелка» помогает в изучении городской территории. Эксперты Центра антропологии КБ «Стрелка» провели исследование, в котором определили места, наиболее востребованные горожанами, и создали для Ижевска «Тепловую карту» эмоционального отношения жителей к общественным территориям города. В пятерку популярных публичных пространств вошли бульвар Гоголя, Набережная зодчего Дудина, Центральная площадь и спуск к монументу «Навеки с Россией», исторический центр Ижевска - ул. М. Горького и ул. Советская, Парк им. С.М. Кирова.
— Сегодня мы обсуждаем различные концепции городских пространств в Ижевске. До конца года нам необходимо представить программу развития общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас важно определить приоритеты и начать с той зоны, которая уже сегодня востребована людьми, где горожане хотят проводить время. Решение будет приниматься на основании выбора населения - это обязательное требование федерального проекта, - прокомментировал участие в проекте глава Ижевска Юрий Тюрин.
Голосование продлится до 25 сентября. Анкета размещена на официальном сайте Ижевска.
Фото: www.izhevskinfo.ru
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