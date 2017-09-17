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Ижевчан приглашают на «зеленый» субботник

9 сентября
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Molodezhnyy subbotnik Ижевчан приглашают на «зеленый» субботник

Он пройдет 30 сентября. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов.

Субботник проводится в рамках всероссийских экологических субботников «Зеленая Россия» и в рамках Года экологии. Торжественный старт проекту был дан 2 сентября; в этот день по всей стране от Сахалина до Калининграда прошли не только уборки, но и праздничные мероприятия, во многих регионах вместе с жителями вышли на субботник представители администраций, предприятий, учебных заведений. Акцию поддерживает Минприроды России.

Организаторы призывают в каждом регионе собраться дружной компанией и провести генеральную уборку в своем городе, поселке, во дворе своего дома, вокруг завода или школы или даже в любимых местах отдыха.

В Ижевске во время субботника проведут работы по ликвидации несанкционированных свалок, сбору и вывозу мусора из частного сектора, а также приведут в порядок территории возле учреждений социальной сферы, крупных промышленных предприятий, торговых и деловых центров, и на улицах и во дворах многоквартирных домов. Всем желающим участвовать в таких субботниках горожанам выдадут мешки для мусора и перчатки.

Фото: Моя-удмуртия.рф

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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