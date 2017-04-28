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Ижевчан предупреждают о временном закрытии стоянок транспорта

27 апреля
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Znak1 Ижевчан предупреждают о временном закрытии стоянок транспорта

Закрытие стоянок транспорта в Ижевске связано с проведением тературных испытаний теплосетей.

28 апреля с 7 до 19 часов временно будет запрещена стоянка автотранспорта на некоторых участках ул. Красногеройская, Красная, Ленина.

Энергетики также просят горожан быть особенно внимательными и осторожными - возможен разлив горячей воды и выход сильного пара. В случае подобных происшествий следует немедленно покинуть опасную зону и сообщить об инциденте в аварийные службы.

Стоянка транспорта будет запрещена на дорогах, тротуарах и газонах:

  • по улице Красногеройской на участке между улицами Удмуртской и К. Маркса;

  • по улице Красной на участке между улицами Бородина и Кирова;

  • по улице Ленина на участке между улицами Коммунаров и Красной.

На указанных объектах будут расставлены временные знаки «Стоянка запрещена».

При обнаружении выхода воды на поверхность, пара и любых признаков повреждения сетей просьба проявить максимальную осторожность.

Также горожан предупреждают, что крайне опасно приближаться к местам парения, под асфальтом может находиться промоина с кипятком. Нельзя заходить за ограждения и предупреждающие знаки. Необходимо с осторожностью двигаться по затопленным улицам и тротуарам, в пару под слоем воды можно не увидеть промоину с кипятком. Также опасно подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

Кроме того, водителям автотранспортных средств необходимо избегать проезда и стоянки вблизи наружных теплосетей, люков тепловых камер вне проезжей части улицы. Если разлив застал вас в транспорте - не покидайте его, даже если водитель открыл двери, необходимо дождаться помощи специальных служб.

Особая просьба к родителям - разъяснить детям опасность нахождения и игр рядом с технологическими объектами: трубопроводами, люками тепловых камер, а также в местах парения и выхода воды.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций немедленно покиньте опасную зону и сообщите о случившемся по телефону: 93-98-41 или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

По материалам информационно-аналитического управления Администрации города Ижевска

Фото: delovoysaratov.ru

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