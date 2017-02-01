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Ижевчан предупреждают о действии временных дорожных знаков на период расчистки улиц от снега

31 января
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4b6e36edc8f4781f1122fa2b59c15768 Ижевчан предупреждают о действии временных дорожных знаков на период расчистки улиц от снега

Работы по очистке улично-дорожной сети от снега продолжаются в Ижевске.

При проведении работ дорожные службы используют временные знаки, ограничивающие парковку, напоминают в пресс-службе городской Администрации.

За 4 часа до начала расчистки снега устанавливаются дорожные знаки «3.27 «Остановка запрещена», 8.5.4 «Время действия» (с 22.00 до 6.00), 8.24 «Работает эвакуатор». По окончании работ знаки демонтируют.

В ночь с 1 на 2 февраля работы по расчистке снега будут проведены на проезде ул.10 лет Октября от ул. Щорса до ул. Пушкинской.

Городские власти обращаются к жителям с просьбой не оставлять автомобили вдоль городских магистралей, особенно в ночное время, а также на участках улично-дорожной сети, где планируется уборка снега, так как это мешает работе коммунальной техники.

А также напоминают, куда обращаться в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог и других территорий:

  • Информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона - 998-072.

  • МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78.

Все заявки должны быть отработаны в течение суток. Если подрядная организация не выполняет работы по обращениям жителей, горожане могут обратиться в Управление муниципальной милиции Администрации города. Прием обращений граждан по вопросам нарушений благоустройства на территории Ижевска осуществляется по телефонам Управления муниципальной милиции - 41-41-12, 41-43-11.

Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

Фото: vestirama.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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