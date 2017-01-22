Партия «Единая Россия» будет применять процедуру предварительного голосования и на выборах в региональные парламенты, которые пройдут этой осенью. Об этом заявил Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на открытии второго дня XVI-го съезда партии 22 января.
Руководитель партии отметил, что предварительное голосование «Единой России» прошло по всей стране 22 мая 2016 года. По его итогам партия сформировала списки кандидатов-одномандатников и региональные списки из наиболее достойных кандидатов, которые при поддержке партии шли на думские выборы. «Единая Россия» стала первой, кто применил такой механизм внутрипартийного отбора кандидатов в федеральный и региональные списки.
Это значит, что в Удмуртии выдвижение кандидатов в Государственный Совет Удмуртской Республики в нынешней избирательной компании также пройдут по результатам предварительного партийного голосования – праймериз.
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