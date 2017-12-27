В инициативную группу вошли 668 избирателей из разных регионов, в том числе пять представителей Удмуртии. Ими стали депутаты Государственной Думы РФ Андрей Исаев и Алексей Загребин, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов, генеральный директор АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Фанил Зиятдинов, наш прославленный биатлонист, директор по спортивным проектам Концерна «Калашников» Иван Черезов.
Инициативная группа единогласно проголосовала за поддержку самовыдвижения Владимира Путина кандидатом в Президенты Российской Федерации на выборы 18 марта 2018 года.
– Сегодня мы стали участниками исторического события – собрания инициативной группы по выдвижению в Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, - сказал по окончании мероприятия председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, - В общей сложности было зарегистрировано 668 человек, которые приняли участие в голосовании за самовыдвижение кандидатуры Путина. На собрании выступило несколько уважаемых людей в поддержку Владимира Владимировича, были сказаны хорошие, добрые, теплые слова. И мы единогласно поддержали предложение о выдвижении Путина на выборы в марте 2018 года.
– Сегодня у нас есть общее с руководством страны понимание: сильная промышленность – это сильная Россия!, - сказал генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов. - Именно поэтому я сегодня здесь, и как россиянин, как избиратель, поддержал выдвижение Владимира Владимировича Путина.
Напомним, что в декабре Владимир Путин заявил о своем намерении участвовать в выборах Президента России и о том, что пойдет на выборы не от партии, а самовыдвижением. Согласно избирательному законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата в Президенты РФ необходимо создать инициативную группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом. После этого стартует сбор подписей избирателей России, которых кандидату, идущему на выборы Президента РФ самовыдвижением, необходимо набрать не менее 300 тысяч.
Фото m.gazeta.ru
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