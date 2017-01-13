В Ижевске в районе бывшего кинотеатра «Аврора» вечером 10 января произошел порыв на магистральном трубопроводе. Подача теплоресурса потребителям была временно прекращена. Без отопления и горячего водоснабжения всю ночь оставались 62 дома, 5 школ и 6 детских садов, сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.
Сообщение о порыве теплотрассы, проходящей по улице Школьная, поступило в единую дежурную диспетчерскую службу города Ижевска в 20:20 часов 10 января, передает ГУ МЧС по УР.
В связи с порывом на магистральном трубопроводе в городке Металлургов было ограничено движение автотранспорта.
Для проведения ремонтных работ был отключен участок теплотрассы длиной 189 метров. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь, завершить их удалось в 6 утра 11 января.
После ликвидации порыва на теплотрассе началось заполнение системы теплоносителем. Движение по улице 50 лет ВЛКСМ открыто для всех видов транспорта.
Фото: vk.com
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