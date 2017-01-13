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Из-за порыва теплотрассы 62 дома в Ижевске оставались ночью без отопления и горячего водоснабжения

11 января
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Poryv1 Из-за порыва теплотрассы 62 дома в Ижевске оставались ночью без отопления и горячего водоснабжения

В Ижевске в районе бывшего кинотеатра «Аврора» вечером 10 января произошел порыв на магистральном трубопроводе. Подача теплоресурса потребителям была временно прекращена. Без отопления и горячего водоснабжения всю ночь оставались 62 дома, 5 школ и 6 детских садов, сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.

Сообщение о порыве теплотрассы, проходящей по улице Школьная, поступило в единую дежурную диспетчерскую службу города Ижевска в 20:20 часов 10 января, передает ГУ МЧС по УР.

В связи с порывом на магистральном трубопроводе в городке Металлургов было ограничено движение автотранспорта.

Для проведения ремонтных работ был отключен участок теплотрассы длиной 189 метров. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь, завершить их удалось в 6 утра 11 января.

После ликвидации порыва на теплотрассе началось заполнение системы теплоносителем. Движение по улице 50 лет ВЛКСМ открыто для всех видов транспорта.

Фото: vk.com

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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