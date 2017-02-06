Трудный маршрут
В редакцию дебесской газеты «Новый путь» обратился председатель СПК «Труженик» Иван Полянцев. Он обеспокоен тем, что в поселении не организован подвоз учеников из деревни Косолюк. Мы решили разобраться в этой ситуации, а также узнать, как обстоят дела в целом по району.
Водители автобусов в дефиците
Связались по телефону с директором Котегуртской основной школы Еленой Корепановой. Она рассказала, что в 2014 году по федеральной программе в Котегуртскую школу поступил новый школьный автобус. Несколько лет детей возили на нем на учебу и на различные районные соревнования и конкурсы, которые проходили в Дебесах.
С августа прошлого года такой возможности у них не стало. По словам Елены Анатольевны, водитель автобуса вышел на пенсию. Замену ему нашли, хотя и не сразу. Причина - низкая зарплата. Она едва достигает 10 тысяч рублей. При этом за рулем водителю приходится быть практически без выходных. Понятно, что молодых водителей это вакантное место не привлекает. Когда в Котегурте все-таки нашелся кандидат на эту должность, то и учителя, и родители школьников вздохнули с облегчением. Правда, пока у водителя нет соответствующего удостоверения, он учится в Игринской автошколе, а учебный автобус часто находится на ремонте.
Поэтому косолюкские школьники, а их пять человек, по-прежнему ходят в школу и обратно домой пешком. По словам Елены Анатольевны, иногда детей подвозят на колхозном УАЗике. Бывает, что ребят из школы на личном автомобиле забирают родители.
Непростая ситуация с водителями школьных автобусов складывается и в целом по району. Начальник управления образования Дебесского района Ольга Шкляева посетовала на то, что в настоящее время большинство из них предпенсионного возраста. Средняя заработная плата водителей чуть выше минимального размера оплаты труда, а требования к ним высокие. Например, стаж управления автобусом у них должен быть не менее одного года, и работать совместителями им запрещено Трудовым кодексом. В ближайшее время повышения зарплаты не ожидается. Поэтому многие директора школ всерьез обеспокоены тем, что некоторые школьные автобусы скоро вообще не смогут выехать на маршрут.
Автобус – роскошь для села
Впрочем, проблема не только с водителями, но и со школьными автобусами. Сейчас их в Дебесском районе всего 18. Когда автобусы находятся на ремонте, как возить детей в школу и обратно?
С 1 июля 2017 года вступит в силу постановление № 652 от 30 июня 2015 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части совершенствования правил организованной перевозки детей автобусами». Теперь возить школьников можно будет только на автобусе, который не старше 10 лет. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
Этот нормативно-правовой акт нужен был давно. По словам начальника управления образования Дебесского района, зачастую обслуживанием транспорта занимаются сами водители, денег, чтобы ремонтировать их в официальных автосервисах, нет. А если случится ДТП с участием школьного автобуса, кто будет виноват?!
Нынче под действие этого постановления попадут автобусы из Нижне-Пыхтинской, Верхнечеткерской и Уйвайской школ, а также автобус спортшколы. Их выведут из эксплуатации. В следующем году такая же участь ожидает еще три автобуса. Но замены им пока нет.
– В прошлом году мы планировали получить пять автобусов, - отмечает Ольга Шкляева. - Получили лишь один УАЗик в Уйвайскую школу. Необходимо еще шесть транспортных средств.
При этом все автобусы должны соответствовать требованиям ГОСТа, оснащены глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) и тахографами. Устройство, предназначенное для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителя, было установлено в конце прошлого года на автобусы Дебесской, Большезетымской и Нижнепыхтинской школ, а также управления образования. Без школьного автобуса уже трудно представить будни современных школ. Организация поездок на соревнования, конкурсы и экскурсии - не проблема, если есть транспорт. Главное, четко следовать инструкциям и не экономить на самом дорогом - детях.
Марина ПОДЛЕССКИХ
Фото: rodinkinakarte.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.