Понедельник, 10 апреля, преподнес жителям Балезино неприятный сюрприз: вода из-под крана приобрела характерный запах навоза и силоса. Были отменены занятия в школах и детских садах. К больницам воду подвозили из подземных скважин. Власти района пытаются найти источники загрязнения вод Чепцы.
Как сообщается на официальном сайте администрации Балезинского района, обращения по качеству воды в сети водопровода поступили накануне в воскресенье, 9 апреля. Утром в понедельник были взяты пробы анализа воды с водопроводной сети. Показатели качества воды по химическому составу соответствуют нормативам. Специалисты Роспотребнадзора и СЭС ведут обследования притоков реки Чепца.
Населению власти рекомендуют перед употреблением воду отстаивать не менее двух часов, после чего производить кипячение.
На заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о закрытии школ и детских садов в поселке Балезино, а также в деревнях Кожило и Кестым. Сегодня, 11 апреля, будет проведено обследование прилегающих территорий вдоль русла реки Юнда на предмет попадания отходов живодноводства в русло реки, определены места отбора проб воды.
Фото: kp.ru
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