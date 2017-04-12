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Из-за качества воды в Балезино закрыли школы и детсады

11 апреля
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Wr 720 sh 18 Из-за качества воды в Балезино закрыли школы и детсады

Понедельник, 10 апреля, преподнес жителям Балезино неприятный сюрприз: вода из-под крана приобрела характерный запах навоза и силоса. Были отменены занятия в школах и детских садах. К больницам воду подвозили из подземных скважин. Власти района пытаются найти источники загрязнения вод Чепцы.

Как сообщается на официальном сайте администрации Балезинского района, обращения по качеству воды в сети водопровода поступили накануне в воскресенье, 9 апреля. Утром в понедельник были взяты пробы анализа воды с водопроводной сети. Показатели качества воды по химическому составу соответствуют нормативам. Специалисты Роспотребнадзора и СЭС ведут обследования притоков реки Чепца.

Населению власти рекомендуют перед употреблением воду отстаивать не менее двух часов, после чего производить кипячение.

На заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о закрытии школ и детских садов в поселке Балезино, а также в деревнях Кожило и Кестым. Сегодня, 11 апреля, будет проведено обследование прилегающих территорий вдоль русла реки Юнда на предмет попадания отходов живодноводства в русло реки, определены места отбора проб воды.

Фото: kp.ru

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