Московские экспертизы признали аварийной всю блок-секцию пятого подъезда дома по улице Удмуртская, 26...

Бывшего начальника управления муниципального жилья администрации Ижевска подозревают в злоупотреблени...

Глава Удмуртии Александр Бречалов держит ситуацию с домом № 261 по улице Удмуртской Ижевска под посто...