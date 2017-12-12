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Из России выдворен. Иностранные граждане безуспешно пытаются вновь вернуться в РФ

12 декабря
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6 апреля 2017 года сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртской Республике на территории села Завьялово был задержан гражданин Республики Азербайджан, незаконно находящийся на территории Российской Федерации.

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Ранее, в марте 2014 года, проживая в г. Ижевске, данный иностранный гражданин привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). Первомайским районным судом г. Ижевска иностранцу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей и выдворения за пределы Российской Федерации путем принудительного контролируемого перемещения через Государственную границу. В марте 2014 года гражданин Азербайджана выдворен из России, въезд в страну ему был закрыт сроком на 10 лет.

В августе 2016 года, иностранный гражданин, осведомленный о запрете въезда в Россию до марта 2024 года, с использованием нового комплекта документов на изменённые установочные данные незаконно пересёк Государственную границу Российской Федерации в международном автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» Республики Дагестан, после чего прибыл на территорию Удмуртской Республики, где был задержан сотрудниками регионального органа безопасности.

На основании переданных УФСБ России по Удмуртской Республике в рамках ст. 145 УПК РФ в апреле 2017 года материалов об обнаружении в действиях гражданина Азербайджана признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»), Пограничным Управлением ФСБ России по Республике Дагестан в апреле 2017 года возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2017 года Магарамкентским районным судом Республики Дагестан иностранный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с содержанием в колонии-поселении. Решение суда вступило в законную силу.

Данный случай не единичен. Так, сотрудники регионального УФСБ на территории республики в 2017 году задержали ещё трех граждан Таджикистана, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации. Иностранные граждане осуждены по ч. 2 ст. 322 УК РФ, в настоящее время отбывают наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

Все указанные иностранцы после освобождения будут выдворены за пределы Российской Федерации путем принудительного контролируемого перемещения через Государственную границу.

По материалам УФСБ России по Удмуртской Республике

Фото с сайта www.polit74.ru

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