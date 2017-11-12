Звезда» (Чехов) – «Ижсталь» – 3:4 (в овертайме). Подмосковные хоккеисты повели в счете на 15-й минуте. Отличился Михаил Бякин. На 27-й минуте Никита Мокин завершил реализацию большинства – 2:0 в пользу хозяев площадки. «Ижстали» в этот раз удалось проявить характер. Антон Кочуров отквитал одну шайбу с передачи Сергея Лапина. Но минуты не прошло, как счет стал 3:1. Это отличился Артем Антипов. После этой пропущенной шайбы ижсталевский вратарь Филипп Долганов был заменен Савелием Кононовым. В третьем периоде и защитники помогали атакующей линии. Достиг цели бросок Сергея Боголейши, получившего шайбу от Алексея Баженова. Атакующий всплеск еще через полторы минуты завершился третьей шайбой «Ижстали». Это Андрей Мнихович откликнулся на передачу Константина Рыжова – 3:3. Еще оставалось 15 минут до окончания основного времени матча. Счет за это время не изменился. А на 4-й минуте дополнительного времени Ленар Мансуров забросил решающую шайбу в ворота Максима Третьяка (внука легендарного Владислава Третьяка).
«Химик» (Воскресенск) – «Ижсталь» – 0:2. Подмосковный «Химик» – такая команда, на которую не надо дополнительно настраивать игроков. «Ижсталь» в боевом настроении хотела развить свой успех и это удалось. Хотя «Химик» поддерживали 1300 болельщиков в отличие от 300 любителей хоккея в городе Чехове, они не смутили ижсталевцев. На первой же минуте удалась атакующая комбинация, и Александр Остроухов отправил шайбу в сетку, завершая усилия Александра Черникова и Дениса Вихарева. Еще через 10 минут Денис Иванов с передачи Ленара Мансурова забросил вторую шайбу. В оставшееся время матча оборона обеих команд и вратари не дали возможности изменить счет. Савелий Кононов остался непробиваем. Отразил за всю игру 36 бросков. Четко ижсталевцы сыграли в меньшинстве. Особенно было опасно, когда в третьем периоде дважды оставались в меньшинстве. Кстати, за «Химик» в этом матче играли Кирилл Свиязов, Александр Куваев и Арсений Хацей, имевшие прежде опыт игры за «Ижсталь».
«Ценг тоу» (Цзилинь) – «Ижсталь» – 2:0. Перелеты в Китай уже не новинка для хоккейных организаторов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Но хоккеистам весьма важно не попасть в сложности акклиматизации на день матча. Китайцев, если судить по фамилиям, на лед вышло всего трое и на льду они провели от 8 секунд до трех минут. На результат матча они не повлияли. На 21-й минуте ижсталевцы при неудачной смене оказались на льду всемером, за что были наказаны двухминутным штрафом. Большинство реализовал Камиль Шиафотдинов – 1:0. Александр Швецов в конце второго периода удвоил счет. Последние две минуты матча «Ижсталь» проводила с пустыми воротами после того, как у соперников был удален Сергей Ильминский. Ни превосходство в численности с одной стороны, ни пустые ворота, как цель другой команды, счет изменить не помогли. После заметного перерыва, вызванного травмой, в нападении «Ижстали» появился Владислав Кодола, но отыграл немногим больше 10 минут. Были в этой игре и противоборства старых знакомых. Например, Денис Ячменев в форме китайского клуба дважды нарушил правила. Эти возможности в ходе встречи, чтобы изменить счет, ижсталевцы тоже не реализовали.
Фото: ХК «Звезда»
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