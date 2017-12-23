Обрабатывать свою землю приходилось лишь после того, как закончится посевная в колхозе, когда можно было нанять освободившийся трактор и сеялку. Такая же история и с комбайном, с уборкой урожая. Понятно, что все время рисковала потерять выращенное с таким большим трудом. Нашлись добрые люди, которые сочувствовали начинающему фермеру. Видя, что держит Белозерова всю свою живность в тесном хлеву, предложили выкупить ферму, чтобы появилась у нее возможность для развития. Ферма понравилась, она принадлежала подсобному хозяйству Можгинского лесокомбината. Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств перечислила деньги напрямую лесокомбинату, так Галина Васильевна стала хозяйкой фермы и брошенного на ее территории дряхлого МТЗ-80. Все остальное бывшие собственники вывезли. В 2013 году в торжественной обстановке на празднике Гербер в Алнашском районе Галине Белозеровой было вручено свидетельство о присвоении ей звания «Заслуженный фермер Российской Федерации». А в 2014-м она стала победительницей в конкурсе на получение гранта для развития семейных молочных ферм. Мечтает Галина Васильевна построить новую ферму, в которой непременно будет молокопровод и хорошее оборудование, чтобы дочки и внуки не страдали от того, что молоко приходится таскать флягами, корма развозить на тачке, а навоз вывозить на санях или телеге, впрягаясь в них, как «бурлаки на Волге».
Эту информацию я написал в газету больше трех лет назад. Была или не была она опубликована – не знаю. Важно то, что мечта заслуженного фермера России Галины Белозеровой наконец-то осуществилась. К ней она шла, можно сказать, всю сознательную жизнь.
На окраине села Ныша Можгинского района в окружении угрюмых заброшенных кирпичных зданий появилась яркое, солнечного цвета строение. Это и есть ферма-мечта Галины Васильевны. Белозерова приехала на своем грузовичке на нашу встречу, о которой мы договорились заранее. Махнула рукой, мол, потом поговорим, сразу же направилась в помещение фермы. Там, в будущей, так называемой «ветеринарной комнате», молодые ребята укладывали плитку на полу. Поинтересовалась у них, что нужно для работы без остановки, а потом были весьма жесткие разборки с бригадой строителей.
Отмечаю, какая светлая ферма получилась внутри. Необычно смотрятся белые стены, белые своды крыши, прозрачный конек и большие окна на стенах.
‒ Хочу, чтобы не только ветеринарный кабинет появился, но и красный уголок, отдельный от помещения фермы, - Галина Васильевна показывает недавно огороженное деревянным забором пространство приобретенного комплекса и говорит, - был здесь проходной двор, ничего, кроме стен не осталось.
‒ Чем запомнится год, что было хорошего?
‒ Хорошо, что погода была не очень жаркая, но с заготовкой сена пришлось помучиться. Год получился урожайным и на зерно, и на корма.
‒ Что еще хорошего появилось в этом году? Свои поля появились у хозяйства – 1300 гектаров, из них часть приобрели в собственность, часть в аренду. Теперь появилась возможность самим готовить силос, сено заготавливать, выращивать зерно. Раньше все корма приобретали в соседних хозяйствах. Чтобы работать на своей земле, приобрели зерноуборочный комбайн, не новый, конечно. В прошлом году купили силосоуборочный комбайн. В 2010-м – КамАЗ, а нынче еще один. А это совсем иные возможности для работы.
Прямо в поле силосуем, чтобы время не терять, а зимой привозим силос на ферму.
‒ Если сравнивать, с чего вы начинали и чем сейчас располагаете, это, можно сказать, на сказку похоже.
‒ Я тоже так думаю. Начинала с трех коров и трех овец, с поросят. Ничего больше и не было. В 1996 году лошадь купили, а потом и первый старенький трактор. Потихоньку двигались вперед. Но я всегда мечтала о механизированной ферме. Рабочим тяжело приходится. А здесь на миксере проедут по обеим сторонам, и все поголовье накормлено. Молоко будет по молокопроводу поступать сразу в холодильник. Все это значительно облегчает труд на ферме. В будущем году планируем реконструировать старое здание бывшей диспетчерской, сделать красный уголок на втором этаже и оборудовать помещение под квартиры для рабочих. Если вы думаете, что для Галины Васильевны главное - создать комфортные условия для своих детей, то вы глубоко ошибаетесь.
Жизненный опыт подсказывает Белозеровой необходимость обезопасить свое растущее хозяйство от чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электричества.
‒ Порой по три дня не могут восстановить электроснабжение на селе. Как коров не подоенными оставить? Это же невозможно, - возмущается Галина Васильевна. - Два больших генератора у нас уже есть, в летнем лагере они пригодились. Этого мало, будем еще приобретать.
‒ Легко ли построить такой объект? - Этот вопрос я не мог не задать заслуженному фермеру России.
Вот здесь, мне кажется, и стоит пояснить, что с этим удивительным человеком мы беседуем в кабине его грузового автомобиля, где на сиденьях приготовлены для дальних поездок спальные принадлежности. В машине приходится спать не только в пути, но и на границах охраняемого участка.
Галина Васильевна из кабины машины показывает и объясняет мне:
‒ На месте фермы были два телятника, они от колхоза остались. Целый месяц ушло только на то, чтобы расчистить эту площадь, пришлось и фундаментные блоки вытаскивать, большой объем земли убирать. В прошлом году сделали фундамент фермы, к февралю возвели на основании каркас. Я надеялась, к сентябрю ферма будет готова к приему. Почему не получилось? Надо и коров доить, и сено готовить, и сеять еще. Вижу: силами своих рабочих я ничего сделать не смогу, механизаторов и так не хватает, кому-то и сыворотку нужно возить, скотину надо кормить и ферму строить. Очень много проблем возникло с выбором места под строительство, связанных с санитарными нормами. Пришлось выкупить соседнее помещение обанкротившегося хозяйства.
‒ Кредиты брали?
‒ Кредит нам дает только ООО «Можгасыр», с которым мы много лет сотрудничаем.
‒ Что вас тревожит и волнует?
‒ В первую очередь надо запустить ферму. Новый год для меня наступит тогда, когда переведу сюда коров.
Мнение ‒ В нашем районе много фермерских хозяйств, животноводством занимаются двадцать шесть, - комментирует итоги нашей поездки в Нышу заместитель Главы Администрации – начальник Сельхозуправления Можгинского района Александр Александров. - Чем выделяется хозяйство Белозеровой? Она первая построила ферму на 200 голов. Мы договорились, что ее будут запускать на Рождество 7 января. Среди всех фермерских хозяйств Галина Васильевна имеет самую большую долю по объемам производства и надоям молока. По итогам года у нее выйдет 6774 килограмма на одну голову. А по объемам это 13 процентов производства от всех КФХ района. Сейчас у нее пока 120 коров, в новой ферме она поставит 170 голов и в ближайшее время доведет численность до двухсот. У нее есть и лошади, и овцы. Нынче она приобрела и герефордов, чтобы заниматься мясным скотоводством, хочет оленей разводить. Я не удивлюсь, если в новом году олени у нее появятся. До сих пор поголовье располагалось на старой ферме в разъезде Сардан. Она мечтала о современной собственной ферме, чтобы избавить людей от ручного труда, чтобы молокопровод был. По предварительным данным, хотя мы еще итогов работы среди фермеров не подводили, Белозерова претендует на звание лучшего. ‒ Она, наверное, со своим характером вам проблем доставляет?- спрашиваю я. ‒ Наоборот, она старается всем помочь, можно назвать ее главным спонсором во всех мероприятиях муниципального и районного уровня. В Ныше она купила целый комплекс, планы у Галины Васильевны большие, трудоемкие, но ее настойчивость и целеустремленность в достижении поставленных задач не позволяют сомневаться, эти планы станут реальностью.
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