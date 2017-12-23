На встрече с первым заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым Глава респу...

В Удмуртии подвели итоги уборочной кампании. По оперативным данным Министерства сельского хозяйства р...

За время реализации программы «Земский доктор» в Удмуртии, призванной обеспечить кадрами сельские бол...