Планёрка с Вениамином Соломенниковым. «Мой принцип – решать проблемы конкретного человека» **В редакции газеты «Удмуртская правда» обсудили по каким параметрам институт уполномоченного по прав...

Память. Девять имён **В Удмуртии открыли мемориальную доску сотрудникам уголовного розыска, погибшим при выполнении служе...

Олег Бекмеметьев: «Самые главные человеческие качества – порядочность, честность, справедливость, любовь» **Глава самого северного города Удмуртии рассказал, безопасно ли жить в Глазове, чем в детстве его уд...