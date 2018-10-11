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Из первых уст. Сергей Буторин: «За полгода мы сделали парки Ижевска вновь привлекательными»

11 октября
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2018 год стал во многом переходным для общественных площадок и любимых мест отдыха ижевчан. Так, за летний сезон Летний сад, Парк им. Кирова и фан-зону посетили в общей сложности более 2,6 млн. человек. По словам гендиректора АО «Летний сад им. Горького» Сергея Буторина, за этими внушительными цифрами стоит большая работа, направленная на повышение лояльности граждан к общественным пространствам города и вовлечению самих горожан в процесс управления и организацию работы парков.

Screenshot 2 Из первых уст. Сергей Буторин: «За полгода мы сделали парки Ижевска вновь привлекательными»

– За полгода была переосмыслена структура управления территориями и сформирована профессиональная команда, способная за несколько лет вывести наши парки, скверы и любимые улочки на новый, более качественный уровень развития и сделать их ещё привлекательнее для ижевчан и гостей города, – говорит Сергей Буторин.

За время своего существования команда «Парки Ижевска» организовала и помогла провести на вверенных территориях более 200 мероприятий.

– Мы постарались учесть все пожелания и предложения, поступившие в наш и лично в мой адрес, – отмечает руководитель проекта. – Тем самым была расширена аудитория, которой интересно посещать парки. Проекты, которые разработаны и организованы нашей командой, затрагивают и социальные, и культурные, и спортивные аспекты жизни. Делая упор на молодом поколении, мы стараемся воспитывать в них уважение, ответственность и гордость за свою Родину.

Парки меняются, и это не может не вызывать интерес у наших сограждан, а мы, в свою очередь, стремимся быть ещё более открытыми, чтобы каждый голос был услышан и каждое предложение рассмотрено на благо Ижевска. Специально для этого мы сформировали систему взаимодействия с общественностью и СМИ, а также разработали схему оповещения о предстоящих событиях в парках, организованных не только командой, но и нашими партнёрами и сторонними людьми.

Говоря о планах, в «Парках Ижевска» обещают сделать в следующем сезоне ещё больше.

– Мы практически закончили разрабатывать план мероприятий на 2019 год и с уверенностью можем сказать, что нас ждёт много увлекательного и полезного в следующем году, – резюмирует Сергей Буторин.

Обо всех новостях «Парков Ижевска» вы можете узнать из группы в «ВКонтакте»: https://vk.com/izhparki и на сайте, где также можно оставить предложение и подать заявку на мероприятие.

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