Турчак: Конкурс «Лидеры России» поможет Партии сформировать кадровый резерв Участники и победители конкурса управленцев «Лидеры России» могут быть задействованы в партийной рабо...

На выборы – без сомнения 18 МАРТА ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ Президента Российской Федерации Каждый день приближает нас к важнейшему поли...

В.Володин: Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о публикации в США док...