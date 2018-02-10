Зарплата повысится с 1 мая
По словам Андрея Константиновича в центре внимания вопросы социальной защиты людей. Застрельщиком здесь выступает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Вероятно, уже в феврале будет принят закон о повышении минимального размера заработной платы до уровня прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как предполагалось, а с 1 мая 2018 года. Этого закона несколько лет добивались российские профсоюзы. Он позволяет легализовать зарплату, обеспечить её рост, соблюдение прав граждан Российской Федерации на справедливую оплату труда. То, что президент принял решение и внёс инициативу – сделать повышение раньше, чем мы предполагали, когда планировали бюджет на трёхлетку, свидетельствует о позитивных сдвигах, которые происходят в российской экономике, – говорит Андрей Исаев. – Это означает, что бюджет у нас исполняется, и первый этап повышения, который начался с 1 января 2018 года – МРОТ был установлен в размере 85 процентов от величины прожиточного минимума, – успешно пройден. Никаких сложностей не возникло.
В минувший понедельник в присутствии президента российские профсоюзы, работодатели и правительство подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Оно охватывает все социально–трудовые отношения и заключено на три года.
Предыдущее Генеральное соглашение заключалось только на один год, потому что ситуация в экономике была неустойчивой. Сейчас правительство может взять на себя более долгосрочные обязательства.
Лекарствам – знак качества
Один из острых вопросов – ситуация с лекарственным обеспечением. С 1 января вступил в силу закон об обязательной маркировке лекарственных средств. Фракция «Единой России» серьёзно работала над этим законопроектом, и есть договорённость, что этапы введения закона будут продуманными и спокойными. Председатель правительства по итогам переговоров с фракцией подписал распоряжение о продлении эксперимента по маркировке ещё на один год. При этом очень активно ведётся работа по обеспечению маркировки лекарств, а значит, полного контроля над тем, чтобы контрафакт и подделки не попадали на наш рынок.
В февральском календаре и закон, который усиливает контрольные функции «Росздравнадзора». Ему предоставляется право осуществлять контрольные закупки лекарств и медицинских услуг. Такой инструмент известен ещё с советских времён.
МФЦ без волокит
Избиратели ставят вопрос о предоставлении государственных услуг быстро и качественно, без лишних очередей и волокит. Самым большим достижением последних лет является создание многофункциональных центров. В прошлом году был решён ряд вопросов по расширению полномочий МФЦ, теперь можно подать заявление сразу на несколько государственных услуг. В первом чтении принят закон, позволяющий МФЦ принимать и платежи. Это очень важно, потому что до сих пор эта структура, находящаяся под МВД, занималась только документооборотом. Закон позволит платить через МФЦ налоги, будет усилен контроль и за самими многофункциональными центрами, а также теми государственными органами, с которыми они вместе работают, исключить коррупционную составляющую. Сейчас порой возникают такие ситуации: приходит человек в МФЦ, подаёт документы, допустим, на регистрацию прав собственности. Ему говорят: поправьте в этих документах такие–то вопросы. Человек приходит с поправками, ему снова отказывают, предъявив какие–то новые претензии. Часто за этим скрывается попытка сотрудников учреждений намекнуть: не хотели бы вы что–нибудь дать, чтобы ускорить получение документов?
– Закон, который мы будем рассматривать в феврале, – поясняет Андрей Исаев,– достаточно жёстко фиксирует: МФЦ и другие органы будут не вправе отказывать во вторичном приёме документов по основаниям, которые не были указаны во время первичного приёма. Никаких новых фантазий во второй раз возникать не должно.
Закон защитит от мошенников
Важное направление законотворческой деятельности связано с защитой людей, пользующихся кредитными карточками в банках, от мошенничества. К сожалению, растёт количество мошеннических операций, когда у них списывают деньги незаконно и необоснованно. В феврале предполагается рассмотрение законопроекта, принятого в первом чтении, который устанавливает порядок действий в подобных ситуациях. Центробанк должен будет разработать критерии, по которым операция признаётся подозрительной и списание производится без заявления и воли владельца карточки. Эти критерии будут носить обязательный характер, все финансовые учреждения будут обязаны разработать дополнительные критерии, соответствующие общим установкам ЦБ.
В случае подозрения операция блокируется на срок до двух дней. Банки будут обязаны незамедлительно связаться с клиентом по телефону или электронным сообщением. В том случае, если списание денег произошло помимо воли клиента, в законе будет написано однозначно, что по его заявлению все деньги кредитная организация восстанавливает. При Центробанке предполагается создать специальный информационный банк, куда будут сообщаться все случаи, связанные с попытками незаконного списания средств, и все финансово–кредитные организации получат право запрашивать и получать информацию из этого банка.
Мы считаем, подчёркивает депутат, это поможет бороться с мошенничеством и позволит людям чувствовать себя более защищёнными.
Долевое строительство – под особым контролем
Под особым контролем Государственной Думы продолжает оставаться ситуация с обманутыми дольщиками. В первом чтении приняты два законопроекта, авторами которых являются представители всех фракций во главе со спикером Государственной Думы. Законопроекты усиливают контроль над долевым строительством, а также вводят административную ответственность должностных лиц в том случае, если разрешение на строительство было выдано с нарушениями либо в информационную сеть поставлялась недостоверная информация о долевом строительстве.
Публичная компания – Фонд поддержки долевого строительства – получает контрольные функции за тем, как проводится долевое строительство. Проблемы, связанные с обеспечением безопасности долевого строительства, недавно были обсуждены Председателем Государственной Думы со всеми крупными застройщиками.
Оборонка – локомотив экономики
Безусловно, значимая тема для нашей республики, которую поставил Президент России перед Государственной Думой, – диверсификация оборонной промышленности. Оборонный заказ, который был достаточно большим в последние годы, не может оставаться на прежнем уровне и расти дальше не будет. Но оборонный комплекс страны сконцентрировал в себе уникальные технологические и людские ресурсы, инновационные возможности. Поэтому необходимо, чтобы он продолжал работать как один из мощнейших локомотивов нашей экономики.
Президент поставил задачи перехода оборонной промышленности на всё более активный выпуск товаров гражданского назначения. Предполагается, что к 2030 году количество таких товаров должно достичь 50 процентов. Это очень серьёзная задача. Президент поручил устранить все законодательные препятствия, которые возникают на пути диверсификации.
В Государственной Думе создана рабочая группа, которую возглавил первый зампред Председателя Госдумы Александр Жуков. В её состав от фракции «Единой России» вошёл и представитель депутатской группы от Удмуртии Андрей Исаев. Поэтому в числе основных задач Региональной недели следует считать встречи депутатов с руководителями оборонных предприятий для обсуждения вопросов, связанных с диверсификацией, чтобы приехать на заседание рабочей группы с конкретными наказами и предложениями.
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