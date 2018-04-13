На сцене Театра оперы и балета Удмуртской Республики 10 апреля торжественно отметили 100-летие военко...

Со 02.04.18 по 31.05.18 в Ижевске проходит городской конкурс «Маленький архитектор» среди воспитанник...

Северное сияние, совы, песцы и медведи – такие уникальные фотографии теперь можно за секунды размести...