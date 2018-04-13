Важно, что город получил содействие в финансировании строительства социальных объектов.
Осенью откроет свои двери новое здание школы № 46 в переулке Прасовском, которая поможет разгрузить школы микрорайона Карлутки. Строители завершили все монтажные работы, закуплено современное оборудование. Уже сейчас в первые классы набрано 75 будущих учеников.
Благодаря Главе Удмуртии Александру Бречалову возобновлено строительство детского сада на 220 мест на улице Баранова. Завершить его строительство планируется к декабрю. Своих юных воспитанников дошкольное учреждение сможет принять уже в следующем году. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Ижевске в прошлом году реконструирован бульвар Гоголя. Это была достаточно проблемная территория для города, и на ней Александр Владимирович побывал практически сразу после назначения. Были намечены подходы работы с населением, выполнение благоустройства тщательно контролировалось. Так в Ижевске появилось прекрасное место отдыха, где горожане собираются семьями, где проводятся общегородские мероприятия и праздники.
Благодаря команде Удмуртии в прошлом году в новом формате прошёл День города. В течение трёх дней, с 10 по 12 июня, были организованы «День двора», «День района», «День города». Мы получили массу положительных откликов от горожан и будем продолжать эту практику.
Набережная Ижевского пруда в последнее время тоже стала центром притяжения. Много позитивных отзывов в социальных сетях оставили жители столицы Удмуртии, побывавшие на фестивале ледовых скульптур «Удмуртский лёд». А 8 марта, в Международный женский день, на фоне завораживающих ледовых скульптур впервые прошёл фестиваль фейерверков «Вальс цветов», над которым работал целый коллектив авторов - художники, музыканты, видеографы, пиротехники.
Это свежий, неординарный подход к вовлечению людей в городскую жизнь. Нам удалось вывести ижевчан на улицу с детьми, с близкими, сделать семейный отдых активным и интересным на городских пространствах.
Столица Удмуртии рассчитывает на поддержку республиканской команды и в дальнейшем. На созидание работать можно только вместе, в режиме взаимодействия. Уверен, наши конструктивные, партнёрские отношения будут развиваться на благо города, способствовать выполнению всех намеченных на 2018 год планов, а в конечном итоге - благополучию жителей.
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