Бесплатно восстановить документы
Одно из изменений имеет отношение к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния (рождение, заключение брака и так далее). Начало его формирования перенесено на 1 октября. Это сделано в связи с тем, что на уровне Российской Федерации будут проведены дополнительные организационные мероприятия.
Постановление, принятое в феврале этого года, было вызвано трагедией, произошедшей в Ижевске 9 ноября прошлого года (взрыв газа в жилом доме на улице Удмуртской). Оказалось, что граждане, пострадавшие в этой трагедии, имели право бесплатно восстановить только паспорт. За восстановление всех других документов необходимо было заплатить. В чрезвычайной ситуации такие же трудности испытывают и граждане других регионов. Поэтому Госсовет УР, приняв соответствующее постановление, предложил Государственной думе Федерального собрания РФ внести изменения в федеральный закон № 218 «О государственной регистрации недвижимости» и в Налоговый кодекс РФ. По словам депутатов Госдумы, выбранных по нашему округу, это постановление будет поддержано на уровне Российской Федерации.
Спасти при остановке сердца
Надежда Михайлова полагает, что российские законодатели поддержат также проект федерального закона «Об общественно доступной дефибрилляции». С такой инициативой выступил Глава Удмуртской Республики, постоянная комиссия по здравоохранению, демографической и семейной политике одобрила эту инициативу, и проект закона внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ. О поддержке этого законопроекта заявил председатель комитета по вопросам охраны здоровья Государственной думы РФ Дмитрий Морозов.
Наши постоянные читатели знают: дефибриллятор – это специальный прибор, который позволяет восстановить работу сердца. О том, насколько это актуально, говорят такие цифры: каждый год от внезапной остановки сердца в стране погибают около 300 тысяч человек. Если же в общественных местах - на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, ресторанах - установить дефибрилляторы и научить сотрудников ими пользоваться, то при остановке сердца можно спасти тысячи жизней.
И статус, и льготы
Семья без ребёнка – что очаг без огня. Государство заинтересовано в том, чтобы семьи полностью реализовали свою потребность в детях. Этому способствует демографическая политика, социальная поддержка как молодых семей, так и семей с тремя и более детьми. Благодаря многодетным семьям Удмуртия в течение ряда лет была одним из лидеров рождаемости в Приволжском федеральном округе. Однако даже на федеральном уровне нет отвечающего всем условиям закона о правовом положении многодетной семьи. Поэтому в плане законотворческой работы Госсовета УР на 2018 год предусмотрено принятие республиканского закона «О статусе многодетной семьи».
Не в первый раз планируется внести в законодательство УР изменения, в результате которых у многодетных семей появятся льготы по уплате транспортного налога. Такие предложения поступили от самих семей, в частности от многодетной семьи из Глазова. Работа по подготовке законопроекта ведётся. Трудность в том, что из бюджета выпадет часть доходов, то есть Правительству УР предстоит найти дополнительный источник, который позволит восполнить выпадающие доходы.
От рубежей не отступим
Значительная часть послания Президента России Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил 1 марта, посвящена социальной сфере. Владимир Владимирович подчеркнул: нельзя отступать от рубежей, достигнутых в рамках реализации майских указов 2012 года. Надежда Александровна рассказала, как выполняются эти указы в нашей республике.
С 2012 года в Удмуртии, как и во всей стране, реализуется программа «Земский доктор». В сельскую местность республики по этой программе приехали работать 538 врачей. Сейчас заканчивается срок действия обязательств по договорам, заключённым в 2012 году. 78 процентов медицинских работников, приехавших по программе, продолжают трудиться в тех же сельских больницах. Укомплектованность врачебными кадрами сельских районов возросла в среднем на 16 процентов, а в отдельных учреждениях – на 40 процентов.
По постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2017 года действие программы распространено на фельдшеров, а к перечню населённых пунктов, в которых можно работать по программе, добавлены моногорода с населением до 50 тысяч человек. Порядок выплат утверждён постановлением Правительства УР от 6 марта 2018 года.
Надо сказать, что в майских указах 2012 года содержалось 218 поручений Правительству РФ на период с 2012 по 2020 год. Большая часть указов касалась бюджетной сферы. Как и прежде, стоит задача повышения работникам заработной платы, в том числе тем, кто трудится в здравоохранении. Правительство считает, что достойная оплата труда медицинских работников – это эффективный инструмент управления персоналом, повышения качества медицинской помощи.
Один из указов направлен на улучшение демографической политики. Как известно, сейчас начинает создавать семьи малочисленное поколение 90-х годов. Поэтому теперь основная задача – повышение рождаемости. По итогам 2017 года Удмуртия заняла 5-е место в Приволжском федеральном округе по рождаемости. Она составила 11,8 в расчёте на тысячу жителей, в России – 11,5. В Удмуртии в 2017 году родилось на 3 тысячи с лишним детей меньше, чем в 2016 году. По предварительной оценке, население Удмуртии в 2017 году сократилось на 3538 человек. Естественная убыль – 176 человек.
При этом в республике – один из самых низких показателей общей смертности – 12 промиллей (промилле – тысячная доля числа), в России в целом – 12,4. Во всём Приволжском федеральном округе только в Татарстане смертность ниже, чем у нас.
Как никогда, в нашей республике – низкая младенческая смертность – 4 на тысячу родившихся живыми. Кстати, это основной качественный показатель работы социальной сферы и правительства – как страны, так и региона.
Десятилетие детства
29 мая 2017 года Президент РФ подписал Указ об объявлении 2018 – 2027 годов десятилетием детства. Главным объектом работы власти всех уровней должен стать ребёнок. Ключевая цель проекта – увеличение рождаемости. Оказывается поддержка семьям со скромными доходами. Должны создаваться дополнительные стимулы для рождения вторых и третьих детей. Особое внимание – молодым семьям.
Наша газета уже сообщала о ежемесячных денежных выплатах семьям с небольшим доходом, в которых в 2018 году родился первенец. Говорили мы и о том, что программа материнского капитала продлена до 2021 года, особо нуждающиеся семьи, в которых в 2018 году на свет появился второй ребёнок, смогут ежемесячно получать на любые нужды средства из материнского капитала – до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Как только малютке будет два месяца, семья уже сможет брать из материнского капитала средства на оплату присмотра и ухода за ребёнком.
Легче будет решаться и жилищная проблема. С 1 января 2018 года предусмотрено субсидирование процентной ставки сверх 6 процентов в течение трёх лет с даты выдачи кредита на второго ребёнка и пяти лет – на третьего. Это относится как к покупке жилья на первичном рынке, так и к финансированию ранее полученных кредитов. Такой возможностью, по подсчётам, воспользуются свыше 500 тысяч российских семей.
Будут создаваться ясли. Сейчас очереди в детсад для детей с трёх лет практически нет, теперь нужно создать достаточное количество мест для детей с двух месяцев до трёх лет.
Лет десять назад мне, журналисту, в одной из детских поликлиник говорили, что на решение о рождении ребёнка не влияет, где и в каком состоянии находится детское учреждение здравоохранения. Вот жильё, мол, влияет, а поликлиника – нет. Я тогда в этом усомнилась, а потому рада узнать, что Надежда Михайлова связывает потенциальный рост рождаемости с улучшением качества медицинской помощи. «Без этого, - сказала она, - о повышении рождаемости говорить не придётся».
В России был очень хороший рывок в строительстве перинатальных центров. Выделялись федеральные деньги. В стране уже создано большое количество перинатальных центров, и эта программа будет продолжена.
Лечебным учреждениям, в том числе детским, требуются капитальный ремонт, дооснащение. Только на детские поликлиники уйдёт более 50 миллиардов рублей. Регионы не смогут найти такие суммы. Поэтому в течение трёх лет основную часть суммы – по 10 миллиардов каждый год – Правительство РФ будет направлять в регионы. Глава государства поручил правительствам регионов оперативно разработать детальный график реконструкции и капитального ремонта детской амбулаторной службы, утвердить условия софинансирования и провести отбор поликлиник. То, что будет вложено в детей, обеспечит будущее нашей страны.
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