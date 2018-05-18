– Махируза Хузиевна, вспоминая Великую Отечественную войну, мы неизбежно возвращаемся к её началу. Вы помните 22 июня 1941 года?
– В тот день я ночевала у бабушки. Её дом находился в середине села, довольно далеко от моего. Утром я пошла домой и по дороге встретила множество напуганных людей: кто–то идёт из сельсовета, кто–то с почты – и все ревут. И только слышно вокруг: «Война началась, война началась…». Пришла домой, увидела плачущую маму. Папа собирается на войну. И соседи уже собрались. Страшно было, конечно… (плачет). Матери ревут, а мужчины поют: «Может быть, вернемся, может, не вернемся, прощайте наши дорогие…». Вот папу и проводили.
– Как изменилась жизнь после ухода мужчин на фронт?
– Мама моя, как и все остальные женщины, работала в колхозе с утра и до поздней ночи. Хорошо, что ещё бабушка у нас была. Она придёт к нам, соберёт всех и уведёт к себе. Мамина сестра помогала. Она тогда работала в амбаре, в карманах горох незаметно домой приносила. Мы этот горох жарили, только им питались да болтушкой (вода с мукой и солью). Сложные были времена. В 41–м году у меня родилась сестрёнка. Тогда на детей давали ткань – ситец. И вот мы получили 10 метров ситца. Платья новые сшили. Мама тогда ещё плакала и говорила: «Богатыми ты нас сделала…». А чуть позже сестрёнка умерла. Тяжело об этом говорить. А были дети, за которыми никому, кроме матерей, смотреть не было, их отдавали в детский сад. Помню, мальчик соседский всё время коляску с ребёнком трех лет отвозил утром в садик, а потом привозил обратно к дому. И вот однажды он привёз коляску и оставил во дворе дома, думал, сейчас мама ребёнка придёт и заберёт. А маму не отпустили, оставили работать. Так ребёнок и погиб.
– У вас, как у старшего ребёнка в семье, много обязанностей было?
– Да, мы без дела не сидели. Помогала по дому. Учебный процесс продолжался, и каждый день после школы за нами заходила учительница, все вместе шли работать в колхоз. Нас, худеньких девочек, отправляли тогда даже на лесопилку – рубить деревья.
– А светлые моменты были?
– Один раз копали картошку. А она в тот год была очень хорошая. Вот копаем мы: сестра, я, мама. Мама плачет и говорит: «Вот был бы папа сейчас здесь, картошки бы поел и сыт был, а сейчас, наверное, совсем голодный». Плачем и копаем. Пришли домой, мама суп сварила, болтушку. Только сели кушать и слышим стук в дверь. Мама сильно испугалась, забежала в другую комнату. А я слышу родной голос: «Дочка, открой». Мы с младшей сестрой подошли к двери, открыли. А это папа. Я запомнила его перебинтованные руки. Долго все плакали, обнимались.
– Что необходимо делать, чтобы молодое поколение не забывало о тяжёлых военных годах?
– Рассказывать о том, что пережили их прабабушки и прадедушки. И делать это прямо сейчас, не оставляя на потом.
– Махируза Хузиевна, благодарю вас за интересный разговор. С Днём Победы!
– Большое спасибо!
Анастасия Чеброва, ученица 11–го класса МБОУ «Информационно–технологический лицей № 24».
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