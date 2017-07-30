В июле один из жителей деревни Порва Якшур-Бодьинского района, описывая свой быт Александру Бречалову, сказал: «У нас мобильной связи нет, зато в деревню медведь стал часто заходить».
Таких «медвежьих углов», где до сих пор нет сотовой связи и Интернета, в Удмуртии много – несколько сот деревень, в некоторых живут всего несколько человек, а в других – более полутысячи жителей.
Во многих районах Удмуртии есть территории в десятки квадратных километров, где нет ни одной вышки сотовой связи: мобильным операторам просто невыгодно вкладывать деньги в строительство вышек, вокруг которых только несколько малонаселенных деревень. Окупится такое вложение (если это вообще произойдет) разве что через десятки лет. Во многих населенных пунктах кабельный Интернет проложен только в здания сельской администрации и в школу, но скорость его составляет меньше 2 Мбит/сек – каждая страница сайта при такой скорости может подгружаться полчаса, а видеоролик посмотреть просто невозможно.
Чтобы предоставить жителям республики доступ к информационному потоку, Правительство Удмуртии совместно с компанией «Ростелеком» реализует проект «Цифровое неравенство». Его задача – к концу 2018 года обеспечить высокоскоростным Интернетом 227 сел и деревень республики с населением от 250 до 500 человек. Уже в 2017 году базовые станции сотовой связи будут построены в 14 поселениях девяти районов Удмуртии. Руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики Михаил Фоминов сообщает:
– Мы запустили строительство базовых станций в районах и сельских поселениях, где нет вообще ни доступа к Интернету, ни доступа к мобильной связи. По нашим расчетам, благодаря этому около 9,5 тысячи жителей смогут получить доступ в Интернет и качественную мобильную связь.
В проекте «Цифровое неравенство» предусмотрено долевое участие республики, муниципальных районов и оператора связи. Удмуртия вкладывает в реализацию проекта 10 миллионов рублей (они пойдут на закупку и монтаж антенно-мачтовых сооружений), «Ростелеком» выделяет около 54 миллионов рублей. Районные администрации должны обеспечить выделение места под строительство и подвод электропитания к месту размещения мачт. Фоминов убежден, что снижение издержек сотового оператора станет стимулом для распространения мобильной связи и Интернета:
– Этим проектом мы помогаем уменьшить издержки сотовых операторов, чтобы они шли в малонаселенные районы и обеспечивали людей связью там, где сотовым операторам это на самом деле невыгодно.
Успешной реализации проекта должны помочь и поправки в Закон о градостроительной деятельности, которые могут быть приняты на осенней сессии Госсовета: после принятия изменений сроки на получение разрешительной документации на возведение подобных сотовых станций сократятся с двух лет до семи месяцев.
Базовые станции сотового оператора будут построены в следующих населенных пунктах: село Андрейшур Балезинского района, село Люк Балезинского района, деревня Сокол Завьяловского района, деревня Бараны Красногорского района, деревня Нижние Юри Малопургинского района, деревня Сизяшур Малопургинского района, деревня Замостные Какси Можгинского района, деревня Пазял Можгинского района, деревня Шадрино Сарапульского района, село Чекан Увинского района, деревня Старые Быги Шарканского района, село Сюрсовай Шарканского района, село Кекоран Якшур-Бодьинского района, деревня Варавай Якшур-Бодьинского района.
Надо признать, что даже успешная реализация проекта не обеспечит потребности республики в устойчивом высокоскоростном Интернете – после его завершения все равно останутся «медвежьи углы», где сети не будет. Но все-таки от 9 до 10 тысяч жителей Удмуртии начнут жить в «цифровой эре».
Фото: Sevastopol2011.ru
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