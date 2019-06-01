11 июня в Ижевске пройдёт региональный отборочный этап на Всероссийский поэтический слэм.
Ижевский этап слэма состоится 11 июня в 19.00 в ЦСДР «Конюшня» (на территории Летнего сада). Победителя поэтического слэма традиционно выбирает публика. Голосование проходит по двум категориям: качество текста и мастерство исполнения. Победители, занявшие призовые места, получат финансовое вознаграждение и «путёвку» на Всероссийский этап поэтического слэма.
Всероссийский поэтический слэм состоится в Красноярске в ноябре, когда там будет проходить Красноярская книжная ярмарка, организованная Фондом Михаила Прохорова. Во всероссийском слэме-2019 примут участие суперфиналисты прошлого сезона и победители региональных этапов. Победитель Всероссийского слэма поедет представлять Россию на Всемирный слэм в Париж и на Всемирный слэм в английский Ноттингем (под эгидой ЮНЕСКО).
Подать заявку на Ижевской отборочный тур Всероссийского поэтического слэма можно до 9 июня на электронную почту poetup.lit@gmail.com. В заявке нужно указать ФИО, номер телефона, e-mail/иной способ связи. Также по вопросам участия можно обратиться к куратору проекта Герману Суслову (телефон 8 922 692 95 97, suslov.german@yandex.ru).
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