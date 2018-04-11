В этом году форум пройдет на поляне на Мастрюковских озерах с 26 июля по 4 августа. Перенос связан с проведением в Самарской области игр ЧМ по футболу 2018.
Стать участником iВолги может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо заполнить 4 шага регистрации. Чтобы подать свой проект на участие в грантовом конкурсе, необходимо заполнить соответствующие поля, которые появятся после прохождения основной регистрации. Отредактировать этот раздел можно и впоследствии.
Подать заявку можно до 21 мая.
Справочно:
Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организаторы – Правительство Самарской области. Примечательно, что география Молодежного Форума Приволжского федерального округа «iВолга» постоянно расширяется. Приглашения на юбилейный Форум уже отправлены молодежи Франции, Швейцарии, Болгарии, Китая, Луганской Народной Республики, Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Каждый год в форуме принимает участие 90 ребят из Удмуртской Республики. Каждый год ребята возвращаются с грантами и другими наградами.
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