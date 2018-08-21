Дням на форуме предшествовала большая предварительная работа над проектами. У кого-то совсем недавно созрела идея, а кто-то уже развивает своё дело, но ищет поддержки. Команда региональных экспертов для выявления конечного списка участников форума от Удмуртии изучила более 600 идей и проектов, рассмотрела более 450 заявок. Стоило пройти весь этот длинный путь, чтобы узнать имена лучших.
Перед вами – три истории победителей, которым, прежде всего, помогла вера в себя и в своё дело.
Сделай себя сам
Представитель Удмуртии за всю историю проведения форума «iВолга» впервые привёз на родину наибольший грант – 300 000 рублей и первое место. Детальная проработка вопроса, тщательное изучение аудитории и, конечно же, убеждённость в том, что задуманный проект нужен обществу, – всё это привело можгинца Андрея Семёнова к победе.
Андрей Семёнов – директор молодёжного центра «Доверие», председатель молодёжного парламента Можги и один из организаторов образовательного проекта «ФАСТ. Запад». Его волнует проблема оттока молодёжи из сельских поселений и малых городов. Для её решения Андрей придумал проект «Акселератор социальных проектов «Вверх», который и был высоко оценён экспертами форума.
– Одна из причин оттока молодёжи – поиск возможности для самореализации. Я хочу сделать так, чтобы молодые люди находили эту возможность здесь, на своей родине. Акселератор позволит вовлечь людей в проектную деятельность и, как следствие, в развитие своих территорий, - рассказывает Андрей.
«Акселератор социальных проектов "Вверх"» - это образовательная программа по социальному проектированию, оказание консультационной и методической помощи, сопровождение и реализация проектов социально-экономического развития Южного куста Удмуртии. Благодаря этой программе представители работающей молодёжи, проживающие в Можге и в шести ближайших муниципалитетах, смогут научиться доводить свои идеи до реализации. Сделай себя сам – основной принцип проекта.
В форуме «iВолга» Андрей Семёнов принимал участие впервые. Но его опыт работы в проекте «ФАСТ.Запад» и участие в республиканском форуме «Достояние республики» дали ему те знания, благодаря которым ему удалось представить свой проект в лучшем виде. Кроме этого, победителю удалось построить полезный нетворкинг. Как говорит Андрей, общение с окружными и федеральными экспертами оставило отпечаток на качестве проектов, которые он защищал.
– Я достиг сегодняшних результатов, потому что меня окружали правильные люди: наша команда, с которой мы будем реализовывать проект; команда региональных экспертов, которая делилась советами; команда ФАСТ, которая дала правильные знания и, конечно же, команда Удмуртии, которая поддерживала меня на форуме, - отметил победитель.
Впереди – самое сложное. Сразу после форума Андрей приступил к первым шагам реализации проекта.
Чудо-куры
Анна Дерюшева – молодой предприниматель из Ижевска. Ещё год назад она и подумать не могла, что её любимым делом, которое будет приносить ей доход, станет продажа курицы гриль. Анна по образованию технолог по переработке сельскохозяйственной продукции. И сегодняшнее дело называет работой по специальности. «Просто стоило подойти к этой профессии с правильной стороны», - отмечает девушка.
– Мысль о том, что мне стоит заниматься предпринимательством, появилась у меня ещё в прошлом году, когда я впервые побывала на «iВолге». Зарядившись энергией предприимчивой молодёжи Поволжья, я приехала домой и задала себе несколько вопросов: чем мне заняться? какую нишу занять? чего в нашем городе ещё нет? В выборе дела мне помогла мысль о моём образовании. И вот уже спустя некоторое время мы открыли свой первый отдел «Чудо-куры». До сих пор не понимаю, как мы решились на этот шаг, ведь на тот момент я находилась в декретном отпуске, и у нас не было свободных денег. Но когда есть огромное желание, то и возможности появляются, – рассказывает Анна.
Девушке ради любимого дела пришлось отказаться от многого. Она продала автомобиль, купила оборудование, взяла в аренду маленький отдел и сделала косметический ремонт. А дальше самое интересное – разработка рецепта идеальной курочки гриль. От выбора поставщика курицы до создания идеальной смеси трав и специй пришлось пройти через многие трудности. Но всё получилось. Теперь за чудо-курочкой приезжают со всех концов Ижевска. Почти сюжет западного кино, но это у нас – в Удмуртии.
Заработанный грант в 200 000 рублей Анна пустит на разработку и продвижение собственного бренда. Ведь она начинала дело практически на коленке: не было ни дизайна, ни качественного оформления точки продажи.
– Очень много души вложено в это дело и хочется его ещё красиво преподнести. Считаю, что грант форума даст нам возможность стартовать и создать сеть по продаже курочки гриль, - рассказала Анна Дерюшева.
Культурный код города
Обладатель третьего гранта в 150 000 рублей – руководитель молодёжного объединения «Арт-Резиденция», режиссёр Izh.Doc.Teatr'a, актёр театра Les Partisans Иван Личидов.
Молодой руководитель творческого объединения уже несколько лет занимается документалистикой: пять лет как актёр документальных проектов Центра современной драматургии и режиссуры, два года назад основал ижевский документальный театр Izh.Doc.Teatr. Иван Личидов по образованию историк, поэтому тема смыслов города и их истоков ему близка.
– До какого-то момента меня ни Ижевск, ни ижевское искусство, ни ижевские смыслы никак не интересовали, - признаётся Иван, отмечая, что приехал в столицу Удмуртии из Сарапула. - Всё сильно изменилось в конце 2012 года, когда я увидел афишу на кастинг в театр Les Partisans, случайным образом прошёл и оказался в труппе театра. В скором времени я уже был влюблён и по уши втянут в то, что называется «современный театр» и «документальный театр». Я всё больше стал увлекаться ижевскими смыслами. Ижевск стал для меня родным и мне захотелось его развивать.
Столкнувшись со всем этим, Иван понял, что в городе спрос на документалистику не удовлетворяется и, к тому же, Ижевск затрудняется в поиске культурных кодов. Побороться с этими проблемами он решил с помощью лаборатории, которая представляет собой образовательную программу с изучением трендов современной документалистики, урбанистики, журналистики и айдентики. Кроме этого, по итогам реализации проекта будет выявлено не менее 300 новых документов, созданы документальные пьесы, спектакль, фильмы и бренд-буки.
Раньше Иван никогда не участвовал в грантовых форумах, но за его плечами большое количество городских мероприятий, которые он реализовывал своими силами и средствами. Иногда это получалось при поддержке администрации города или благодаря сотрудничеству со спонсорами, а порой приходилось даже брать кредит, как это произошло при проведении фестиваля молодёжного искусства «Novart: Underground» ко Дню молодёжи.
На форум «iВолга» молодой человек готовился основательно, прописал в своём проекте каждую мелочь. Хотя вносить изменения пришлось и на самом форуме.
– Я очень много работал, обработал информацию, консультировался с экспертами. Статистику делал прямо на форуме, к этому подключились ребята из Ижевска, и мы работали в онлайн-режиме. Большая поддержка была от команды Удмуртии в лице Натальи Гольцовой, Игоря Крымского, Александра Михайлова, Рамиса Шаяхметова и других, - рассказывает Иван. Он также отметил, что «iВолга» стала ему полезна для получения обширного опыта, полезных знакомств, пиара своих проектов.
Последние подсчёты, ещё одна защита перед экспертами, и вот – лаборатория «Про смыслы» уже не мечта, а ещё одна творческая площадка в Ижевске. Свою работу она начнёт в январе следующего года.
Главное – не сдаваться
Федеральные эксперты из Удмуртии ещё с начала года помогали участникам с доработкой проектов. Они знают проекты каждого участника и нисколько не удивлены, что именно вышеупомянутые работы были отмечены грантами.
Один из экспертов Александр Михайлов резюмировал итоги их работы:
– Все победители из Удмуртии показали себя бойцами и до последнего сражались за свои проекты. Каждый из них прошел экспертизу, с учётом сказанного доработал проект, менял презентацию, репетировал выступление.
Иван Личидов, например, постоянно консультировался со всеми экспертами, все три дня экспертизы находился с ними на конвейере и слушал все выступления, обратную связь. С учётом этого корректировал свой проект – его выступление по итогам окружного этапа было вторым из более ста участников.
Проект Анны Дерюшевой был одним из тех, которые прописаны почти до самой копейки. Она отработала на репетиции все возможные вопросы и приготовила ответы так, что эксперты на конвейере не смогли найти слабых мест.
Андрей Семёнов настолько давно в теме, которой посвящён его проект, что тоже не оставил возможности экспертам озадачить его сложными вопросами. Кроме того, фактически ни один другой проект не смог показать такой социальный эффект. За этими людьми уже есть история, они знают своё дело. И их проекты действительно важны.
Фото Игорь Крымский
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