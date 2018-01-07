– Иван Иванович, как можно обозначить цель конференции?
– Дать комплексный анализ современного состояния окружающей среды в интересах обеспечения устойчивого развития регионов, выработать предложения по оптимизации взаимодействия между природой и обществом, показать прогноз динамики развития различных компонентов геосферы на ближайшую перспективу, как в глобальном, так и на региональном уровнях. Отрадно отметить: несмотря на то, что одновременно проводились большие слёты учёных в соседних регионах России, Удмуртия была выбрана главной площадкой обсуждения проблем научного сообщества. Самую крупную делегацию представляли учёные Московского, Казанского и Пермского университетов. Из зарубежья, к сожалению, приехали только белорусы, хотя заявляли о себе и многие другие страны бывшего союзного государства.
– Тема конференции касается проблем региональной экологии. А что кроется за понятием региональной экологии?
– Даже в пределах нашей Удмуртской Республики, каждый район имеет свои экологические особенности. Нужно понимать, чем северные районы отличаются от южных. Кроме того, мы являемся членами Русского географического общества, которое нас активно поддерживает. Вместе с ним мы провели конференцию, посвящённую отходам, сумели в общероссийском географическом диктанте провести своё мероприятие экологической направленности по нашей республике, иначе говоря – отдельный эколого–географический диктант по знанию Удмуртии.
Участвовали в разных мероприятиях – в субботниках, экологических акциях. В Доме ученых, например, провели конференцию, посвящённую проблемам отходов.
– Недавно в Общественной палате прозвучал доклад о положении гражданского общества в Удмуртской Республике. Отдельный раздел в нём был по экологии.
– Я являюсь членом Общественной палаты и вхожу в комиссию по экологии. Три года руководил этой комиссией, работали в ней активно, выезжали в районы, разговаривали с жителями, узнавали их мнение об экологической ситуации.
– Мы с вами обозначили тему нашего разговора – итоги Года экологии.
– Итоговым мероприятием на уровне России стал 5–й съезд по охране окружающей среды в Москве. Я был выбран делегатом, оформлял командировку, но не смог туда поехать из–за болезни. Но вот какой момент должен отметить. Об итогах прежних съездов, на которых мне довелось бывать, говорили во многих средствах массовой информации. О последнем съезде – полное молчание, такое ощущение, что решения на съезде принимались кулуарно и внимания к ним не следует привлекать.
– Иван Иванович, а для чего проводилась конференция в Ижевске? Ведь вы, учёные, должны подсказывать власти, в каком направлении им следует определять приоритеты работы.
– У нас нет возможности, например, ликвидировать свалки, но мы стараемся обращать внимание государственных чиновников на опасность существования свалок. Представители органов власти обладают ресурсами и полномочиями по решению проблем и предотвращению бед, которые прогнозируются нашими выводами.
– Что, на ваш взгляд, было позитивным в проведении Года экологии, чего не удалось сделать?
– На первое место можно поставить то, что руководство страны обратило внимание на проблему загрязнения окружающей среды, на решение экологических проблем. Мы, конечно, лично участвуем в очистке речных и лесных территорий от мусора, но ведь мы понимаем, что это не решает проблемы. И прятаться от этого понимания бессмысленно. Воспитание уважения к пути экологического благополучия нужно начинать с раннего детства, с простых вещей – организации раздельного собирания мусора. В свои руки это должно взять государство. Хватит уповать на добровольцев и волонтёров. Они, конечно, молодцы, но необходима и политическая воля, чтобы на законодательном уровне жестко пресекались любые незаконные действия по отношению к природе. Учёные доказывают: 80 процентов мусора можно использовать после переработки, сохраняя лес и другие природные богатства.
– Вот вы упомянули добровольцев и волонтёров, которые являются вашими помощниками.
– Они достойны того, чтобы о них рассказывали. Есть такое движение в нашей республике – «Зелёный паровоз». Можно сказать, что машинист этого паровоза – девушка с ребёнком. Она – хороший организатор, но никто ей не помогает. Мы обратились к чиновникам с просьбой, чтобы они купили хотя бы контейнеры для раздельного сбора мусора. В последнее воскресенье в Ижевске прошла акция «Разделяйка». Я лично привёз собранные мною во всех местах бутылки, бумагу, другой мусор.
– В далёкой юности, помню, мы собирали металлолом, кости, тряпки, сдавали это в ларьки «Вторсырьё», даже зарабатывал на этом на билеты в кино.
– Да, тогда это было под контролем государства, мусорные отходы активно перерабатывались и приносили доход государству.
Недавно состоялось совместное собрание Общественной палаты республики и регионального отделения Общероссийского народного фронта, на котором рассматривалась новая стратегия защиты городских лесов. Будем создавать зелёный щит Ижевска, чтобы не вырубали лесные насаждения. Холмогоровский лес, к сожалению, уничтожили, никто ничего не смог сделать для его защиты. Увы, на собрание городские чиновники не пришли, хотя мы их приглашали. По этой проблеме мы написали петицию в Общественную палату. Кировчане выделили под зелёный щит города 170 тысяч гектаров лесов, а у нас получается что–то около 4,5 тысячи гектаров на весь Ижевск, хотя наш город в полтора раза больше.
– В прошлом году вы были участником симпозиума по агроэкологии в США.
– На этом международном форуме я представлял науку России вместе со своими коллегами – доктором географических наук, профессором МГУ Валентином Николаевичем Голосовым и Олегом Петровичем Ермолаевым, профессором Казанского университета.
Конкуренция была очень высокой. Заявок на участие в симпозиуме было отправлено больше 1000, а отобрали всего около ста. Университет Пардью, Purdue University (Уэст–Лафайетт West Lafayette, штат Индиана, США), в котором и проводился симпозиум, открыл свои двери для многочисленных участников. Выступить с докладами и получить бесценный опыт смогли учёные почти со всех континентов: это и Австралия, и Европа, и Африка, но больше всего участников было из Китая.
Симпозиум не был ограничен только стенами университета. Организаторы вывозили участников на научную полевую экскурсию, где местный фермер делился знаниями и опытом ведения сельского хозяйства с помощью научных технологий. В Индианаполисе учёные продолжили исследование: посетили национальную лабораторию эрозии почв, где моделируют процессы смыва почв, изучают образование ручейковой и овражной эрозии.
Это был очень полезный опыт изучения новых технологий
– Если говорить об итогах Года экологии, что вас огорчило?
– Неудача с выпуском дополнительного тиража Атласа Удмуртской Республики. Атлас откроет России и миру уникальную и самобытную историю, культуру, искусство и природные достопримечательности республики, что увеличит её инвестиционную и туристическую привлекательность. Любой образованный человек, прежде чем куда–либо поехать на отдых или в путешествие, изучает выбранный регион по атласу, поскольку в нём обычно представляется комплексная информация обо всех сферах деятельности в регионе и её природно–ресурсном потенциале. То же самое относится и к крупным инвесторам, особенно зарубежным. В настоящее время практически во всех субъектах РФ уже имеются региональные атласы, исключением является Удмуртская Республика. В прошлом году мы выпустили такое издание очень маленьким тиражом. Финансирование осуществлялось на грант Русского географического общества. Два раза мы выигрывали этот грант – на подготовку и на издание. Но на издание денег оставалось очень мало, всего лишь на 100 экземпляров.
Я добился, чтобы наша республика выделила деньги на дополнительное издание для школ. На форуме «Сообщество» собрал много подписей в поддержку проекта. Деньги на тираж выделили в этом году – миллион рублей Министерству образования. Наш полиграфкомбинат выполнить заказ не мог, у него нет необходимого оборудования. Целый год министерство проволынило, торги провели только в конце октября. Какая–то фирма, только что созданная, видимо, «рога и копыта», стала победителем конкурса, потому что предложила изготовить атлас в два раза дешевле, чем другие участники. Какую продукцию они выпускали – календарики, буклеты. Думали, что и атлас тоже смогут сделать. Представители организации, победившей в тендере, приехали в Ижевск, заключили с ними контракт. Но уже через неделю они поняли, что такую сложную работу им не осилить. Контракт разорвали. Минобразования, можно сказать, расписалось в своём просчёте, мол, что мы сможем сделать в декабре? Деньги пришлось возвращать. Атлас выпустить не удалось, хотя спрос на него большой. Из–за нерасторопности министерства придётся снова проходить весь трудный путь на получение финансирования на его издание. Над атласом мы начали работать с 2005 года, когда подобное издание появилось в Татарстане, а потом и в Башкортостане. Очень обидно, что этот огромный труд большого коллектива до сих пор не получает выхода к людям. В составе авторского коллектива – более 60 ведущих учёных республики. Это географы, биологи, геологи, картографы, экологи, экономисты, аграрии, историки и даже филологи!
Нам постоянно звонят, спрашивают, когда можно будет получить Атлас Удмуртской Республики? Мы вынуждены отвечать, что «поезд ушёл».
Фото с сайта http://ds383samara.ru
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