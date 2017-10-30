Солдат революции.
В Ижевске на улице Красногеройской, недалеко от третьего корпуса Удмуртского государственного университета, установлен обращающий на себя внимание прохожих памятник. Широкоплечий человек в рабочей блузе в левой руке держит винтовку, а правая поднята в призывном жесте.
Раньше этот памятник стоял в центре города, на углу улиц Советской и Максима Горького, и каждый школьник знал имя этого героя. К сожалению, теперь многие горожане, особенно молодежь, ничего не знают о человеке, которому посвящен этот монумент.
Как ижевцы боролись за 8-часовой рабочий день
А это наш земляк, потомственный ижевский оружейник Иван Дмитриевич Пастухов.
Он родился 24 ноября 1887 года в семье ижевского рабочего Дмитрия Даниловича Пастухова. Семья Пастуховых жила в небольшом доме на самом берегу пруда.
Иван окончил начальную школу и двухклассное училище и в 13 лет поступил на Ижевский оружейный завод, в ту же мастерскую, где работали его отец и старший брат Александр. Работа на заводе была тяжелой. Трудовой день начинался в 4 утра и длился 12-14 часов. Рабочим приходилось терпеть придирки мастеров, за любое нарушение они подвергались штрафу. Иван Пастухов начал задумываться о причинах такой жесткой эксплуатации. Он много читал, пытаясь найти в книгах ответы на волнующие его вопросы.
В 1905 году Иван узнал, что на Ижевском заводе появилась организация социал-демократов, которая борется за права рабочих. 17-летний Иван Пастухов одним из первых вступил в ряды РСДРП и принимал активное участие в ее деятельности.
Но с 1906 года власти начинают жестоко подавлять революционные настроения рабочих, и социал-демократы перешли на нелегальное положение. Работа в таких условиях требовала не только смелости и убежденности, но и постоянного соблюдения мер конспирации.
Обыск в доме Пастухова
Дом Пастуховых стал центром подпольной работы. Здесь проходили тайные собрания комитета РСДРП. В подвале и на чердаке были сделаны тайники для хранения запрещенной литературы. В колодце во дворе дома хранился шрифт для подпольной типографии. Полиция неоднократно проводила обыски в доме Пастуховых, но ничего не могла найти. В 1910 году в ряды социал-демократов внедрился агент охранки, который выдал полиции место хранения типографии.
Холодным октябрьским утром в дом Пастуховых нагрянули полицейские и сразу направились к колодцу. Они быстро нашли тайник с типографским шрифтом. Затем полицейские стали проводить обыск в доме. Они перевернули все вверх дном, залезли на чердак и нашли спрятанные там газеты. Иван понял, что кто-то выдал тайники в их доме. Значит, они могли узнать и о тайнике, в котором хранился револьвер. А за хранение оружия грозила ссылка на каторгу. Надо было срочно забрать револьвер, но как это сделать? Все члены семьи - отец, мать, братья и сестры - стояли посреди комнаты и за ними зорко наблюдали полицейские. О том, что в тайнике за умывальником спрятан револьвер, кроме Ивана, знала сестра Евгения. Она стояла непричесанная, в наспех накинутой одежде. Иван внимательно посмотрел на сестру и нарочито грубо сказал: «Что ты стоишь такая растрепанная, иди умойся и наведи там порядок». Евгения поняла, о чем говорит брат. Она пошла на кухню и стала умываться. Полицейские не обратили на это внимания. Женя быстро сунула руку за умывальник, достала револьвер и спрятала его за пазуху. Обыск длился долго, Женя боялась, что ее будут обыскивать и найдут револьвер. Но полицейские арестовали братьев Александра и Ивана и удалились из дома. Так Евгении удалось спрятать револьвер и спасти брата от каторги.
«Черный список» привел в Петроград
Ивана Пастухова и еще нескольких членов комитета РСДРП отправили в тюрьму в Сарапул. Оставшиеся на свободе товарищи организовали сбор средств, чтобы нанять опытных адвокатов. Через год состоялось заседание суда по делу ижевских социал-демократов. Почти все члены организации были оправданы и освобождены из заключения.
Но всех задержанных внесли в «черный список», лишив их права работать на казенных заводах.
Поэтому Ивану Пастухову пришлось уехать из Ижевска. В поисках работы он проехал Урал и Сибирь, но его постоянно увольняли как «неблагонадежного». Тогда он уехал в Петроград и поступил на Путиловский завод.
Оказавшись в центре революционного движения, Иван Пастухов сразу включился в политическую борьбу - участвовал в забастовках и митингах, собирал деньги для бастующих рабочих Баку. В июле 1914 года Иван Пастухов был арестован и три месяца провел в одиночной камере в тюрьме «Кресты». Никаких улик против него не было, и он надеялся на освобождение.
Но в это время началась Первая мировая война, и Ивана без суда отправили на два года в ссылку в Сибирь. Больше трех месяцев Иван Пастухов шел в кандалах по этапу к месту ссылки. В письме своей сестре Александре он писал: «Три месяца этапной жизни так поистрепали нервы, что при нормальной жизни их хватило бы лет на десять. Сколько лишений, унижений, втаптывания в грязь твоего «я», да еще кем!».
В январе 1915 года изнурительный путь закончился, и он прибыл в глухое село Колмогорово Енисейской губернии. Несмотря на суровые условия жизни, Иван не падал духом, много читал, переписывался с родными.
Раскол в рядах РСДРП
В феврале 1917 года Иван Дмитриевич после шести лет скитаний вернулся в Ижевск и сразу оказался в центре политической борьбы. В марте 1917 года состоялось первое легальное собрание ижевских социал-демократов, куда входили представители разных фракций. Иван Пастухов был избран членом Ижевского комитета РСДРП. За два месяца численность организации выросла до 2500 человек. Но вскоре в партии возник раскол. Меньшевики призывали к поддержке Временного правительства и продолжению войны. Большевики были не согласны с такой позицией.
По инициативе Ивана Пастухова ижевские большевики в мае 1917 года вышли из состава РСДРП и создали самостоятельную организацию. Иван Пастухов пользовался огромным авторитетом среди товарищей и стал руководителем комитета большевиков. Благодаря проведенной на заводах агитационной работе большевикам удалось значительно пополнить ряды партии и укрепить свои позиции в Совете. В состав исполкома Совета из 22 человек было избрано 10 большевиков, одним из которых был Иван Пастухов. Председателем Совета стал большевик Владимир Шумайлов.
В начале октября власть в Ижевске фактически перешла в руки Совета. По решению Ижевского совета была создана Красная гвардия. Для ее вооружения исполком Совета потребовал от начальника завода Борисова выдать 500 винтовок, 50 револьверов и 75000 патронов. Половник Борисов отказался выдать оружие. Тогда по решению исполкома Совета начальника завода арестовали. С помощью солдат Ижевского гарнизона было получено со склада оружие и вооружен отряд Красной гвардии.
Иван Пастухов был направлен в качестве делегата на II Всероссийский съезд Советов в Петроград. Заполняя на съезде анкету, на вопрос «Высокий ли авторитет Совета среди населения?» он написал: «Самой авторитетной властью является только Совет. Правительственного комиссара не имеется, а начальник милиции выбирается и сменяется только Советом».
Вся власть Советам!
В Петрограде в это время решалась судьба революции. Иван вместе с другими делегатами следил за ходом борьбы, с ликованием встретил известие об отстранении Временного правительства и голосовал за решение о передаче всей власти Советам. С особым вниманием Иван Пастухов слушал выступления В.И. Ленина.
После окончания съезда Иван Пастухов торопился в Ижевск, чтобы сообщить товарищам о победе большевиков. Но когда он вернулся, был удивлен тому, что в Ижевске все об этом знают, и власть в Совете перешла в руки большевиков мирным путем.
Через несколько дней состоялось заседание Ижевского совета. Зал был полон, все хотели послушать Пастухова, узнать подробности событий в Петрограде. Иван подробно рассказал о решениях, принятых на съезде, о том, какое впечатление произвел на него Ленин.
Затем прошли выборы исполкома Совета, и депутаты единогласно избрали Ивана Пастухова председателем исполкома. Иван был немного смущен. Его переполняла радость, что ижевские рабочие доверили ему стать во главе новой власти. В то же время он беспокоился, сможет ли оправдать их ожидания. Иван Пастухов поблагодарил депутатов и заверил, что приложит все силы для организации работы Совета. Ижевскому совету удалось организовать бесперебойную работу Ижевских заводов.
Но началось смертельное противостояние разных политических сил, приведшее к гражданской войне. Ижевск стал оружейным арсеналом для всех участников боевых действий. В декабре 1917 года с Ижевского завода было отправлено более 5000 винтовок для отрядов Красной гвардии во многие города. А Ивана Пастухова ожидали жестокие испытания и трагическая кончина. Об этом мы расскажем в следующий раз.
Анна НИКИТИНА, родственница Ивана Пастухова.
На фото: Памятник Ивану Пастухову
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.