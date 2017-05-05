5 мая призер Олимпиады, чемпион мира по биатлону вместе с коллегами обсудил вопросы развития физкультуры, спорта и реализации молодежной политики
В дискуссии, которая состоялась в Государственной филармонии УР, приняли участие:
ПИКОЛЕНКОВА АНЖЕЛИКА, начальник Отдела кадров, Акционерное общество «Ижевские электрические сети».
КУНАКБАЕВ АЛЕКСЕЙ, начальник сектора спорта и молодежной политики, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Воткинский район».
ЕЛЬКИНА НАДЕЖДА, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики, Администрация муниципального образования «Воткинский район».
ЧЕРЕЗОВ ИВАН, заместитель директора по маркетингу по проектному направлению, Акционерное общество «Концерн «Калашников».
АНДРЕЕВ ВЕНИАМИН, председатель Совета депутатов, Кизнерский районный Совет депутатов.
КВАКИНА НАТАЛЬЯ, директор, Муниципальное автономное учреждение «Сад имени П.И. Чайковского» города Воткинска.
РАССОМАХИНА ВАЛЕНТИНА, директор, Муниципальное автономное учреждение культуры «Кизнерский Центр искусства и ремесел».
Иван Черезов обратил внимание собравшихся на то, что спорт может оказать на жизнь молодого человека важное позитивное влияние. Это он знает из собственного опыта.
– Мне повезло, что я начал заниматься спортом, и ко мне было отношение, как к спортсмену. Я был огражден от таких вещей, как алкоголь и курение, от того чем занимались многие мои сверстники. В этом плане спорт меня спас, - сказал чемпион мира.
Он также отметил то, что сейчас многое делается для тех, кто хочет заниматься спортом. В частности, строятся велодорожки, велопрокаты, спортивные площадки.
– Я думаю, что люди готовы заниматься собой и своим здоровьем. Только надо дать возможность, подтолкнуть в этом плане, создать условия. Сейчас время, когда многие предпочитают заниматься здоровьем, а не посещать бары и другие подобные заведения. Спорт – это модно, - сказал Иван Черезов.
Другие участники дебатов отметили важность спорта в деле воспитания молодежи, отвлечения ее от разного рода негативных занятий.
Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
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