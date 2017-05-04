5 мая в 10.30 в Удмуртской государственной филармонии состоятся дебаты участников Предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.
Дебаты – это одно из ключевых мероприятий в процедуре ПГ, прямой диалог кандидатов с избирателями, в ходе которого с учетом общественного мнения на выборы проходят достойные и эффективные лидеры.
Для обсуждения в пятницу выбрана одна тема: «Физическая культура. Спорт и молодежная политика».
Среди участников дебатов – российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках Иван Черезов. По его мнению, Предварительное голосование, которое проводит «Единая Россия», дает жителям возможность самим определить тех, кто пойдет на выборы 10 сентября от Партии.
Иван Черезов родился в Ижевске в 1980 году. Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России. Один из лидеров мужской сборной России по биатлону с середины 2000-х до начала 2010-х годов. В 2016 году ушел из биатлона.
Напомним, что 28 мая жители Удмуртской Республики, воспользовавшись возможностью Предварительного голосования, определят кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты кандидатами на выборы в республиканский парламент 10 сентября.
Адрес проведения дебатов : Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.245, 3 этаж
ВРЕМЯ: 10:30
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: branibor.blogspot.ru
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