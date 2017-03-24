Главная » Политика » Иван Черезов будет участвовать в предвыборной гонке

Иван Черезов будет участвовать в предвыборной гонке

24 марта
0
Img 3967 %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f (3) Иван Черезов будет участвовать в предвыборной гонке

Знаменитый спортсмен стал участником предварительного голосования партии «Единая Россия».

После подачи документов Иван Черезов рассказал журналистам о том, что в случае победы на предварительном голосовании, а в последующем и на выборах в депутаты Госсовета, планирует направить свою деятельность на социальною сферу, развитие спорта и здорового образа жизни жителей Удмуртии.

– Нередко наши спортсмены, становясь старше и опытнее, уходят в другие регионы. Мы тратим немало времени на воспитание кадров, а в итоге остаемся без спортсменов, - отметил Иван Черезов.

Справка

Иван Черезов родился в Ижевске в 1980 году. Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России. Один из лидеров мужской сборной России по биатлону с середины 2000-х до начала 2010-х годов. В 2016 году ушел из биатлона.

По материалам пресс-службы Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

Читать также

ЛДПР: женское счастье - в семье
24 марта
ЛДПР призывает помочь женщине остаться дома....
Отбор по всей строгости
20 марта
В Удмуртии началась регистрация кандидатов в депутаты Госсовета шестого созыва....
Госсовет поддержит инновации
17 марта
Перспективы реального сектора экономики обсудили на заседании профильной комиссии....
Депутатское содружество
17 марта

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо