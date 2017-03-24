Знаменитый спортсмен стал участником предварительного голосования партии «Единая Россия».
После подачи документов Иван Черезов рассказал журналистам о том, что в случае победы на предварительном голосовании, а в последующем и на выборах в депутаты Госсовета, планирует направить свою деятельность на социальною сферу, развитие спорта и здорового образа жизни жителей Удмуртии.
– Нередко наши спортсмены, становясь старше и опытнее, уходят в другие регионы. Мы тратим немало времени на воспитание кадров, а в итоге остаемся без спортсменов, - отметил Иван Черезов.
Справка
Иван Черезов родился в Ижевске в 1980 году. Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России. Один из лидеров мужской сборной России по биатлону с середины 2000-х до начала 2010-х годов. В 2016 году ушел из биатлона.
По материалам пресс-службы Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
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