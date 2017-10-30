Три товарища – три будущих медбрата
Один из троицы – Иван Анисимов – удостоен «золотой медали» в «Абилимпиксе»
Они повсюду ходят втроем – жизнерадостные, уверенные в себе молодые люди - Иван Анисимов, Денис Власьянов и Александр Солодовников. Сдружила их учеба в Ижевском медицинском колледже. Саша - единственный в их маленькой группе, кто может, пусть из-за слабого зрения и с затруднением, читать с листа текст. Иван и Денис, инвалиды по зрению, воспринимают мир в основном на слух. На остановке общественного транспорта именно Александр называет номер подошедшего троллейбуса, чтобы товарищи не ошиблись в маршруте.
Хобби становится профессией
– Не всегда был незрячим, - говорит о себе Иван, которого я сперва приняла за молодого преподавателя. Он легко, с удовольствием общается.
Был айтишником, системным администратором в фирме, обслуживал несколько десятков компьютеризированных рабочих мест, серверы. Из-за серьезного недуга, повлекшего за собой потерю зрения, такую работу пришлось оставить. Когда определили группу инвалидности, пришел в организацию Всероссийского общества слепых: что, мол, в ВОСе происходит, чем можно заняться. Там и познакомился с Денисом Власьяновым, который пробивал тогда возможность учиться на массажиста незрячим людям.
Ивану идея Дениса понравилась. Сам-то он увлекался массажем, когда еще хорошо видел. Хобби у него такое. Кто-то рыбок в аквариуме разводит или в шахматы играет, а Иван изучал различные методики массажа. Знал и классический массаж, и французский, то есть лимфодренажный.
Иван сразу стал единомышленником Дениса. В Ижевском медицинском колледже их поддержали директор Юрий Львович Петров, его заместитель по учебной работе Татьяна Геннадьевна Емельянова и их коллеги. Подсказали, куда обратиться, помогли составить письма и сами тоже обратились в министерство. В итоге инвалидам по зрению разрешили поступать в колледж, но на общих основаниях. Баллов ребята недобрали (сказался большой промежуток времени между окончанием школы и поступлением в медицинский колледж), так есть же «хозрасчет»!
1 сентября 2016 года студенты собрались в аудитории колледжа. Еще никто никого не знал. И тут заговорил Иван:
– Ребята, давайте познакомимся.
Сказал, что сам он из общества слепых, вот и Денис – тоже.
Когда Александр Солодовников услышал эти слова, то сразу почувствовал себя более уверенно, подумал, что коллектив будет дружным, с хорошими людьми доведется учиться. Да и другие студенты обратили внимание на Ивана, улыбнулись.
По адаптированной программе
Специально для них – Ивана, Дениса и Саши – в колледже адаптировали программу. Группа для практических занятий маленькая: в ней только трое слабовидящих. Преподаватель Тамара Ивановна Чермных старается говорить более медленно, громко. Чтобы незрячие студенты успели осмыслить материал, выдерживает паузы. А как же Иван и Денис, не видящие букв, записывают сказанное педагогом?
Оказывается, Иван, как многие айтишники, еще до инвалидности научился набирать текст на компьютере вслепую, сразу десятью пальцами. Вот этот навык и пригодился: слушает педагога и одновременно печатает на ноутбуке. Денис записывает слова преподавателя на диктофон и дома их прослушивает. А если что-то не записал, его выручает Иван – скидывает текст Денису, и тот прослушивает учебный материал с помощью «читающей программы».
Теорию троица изучает в общей группе, вместе с другими – здоровыми студентами. Как-то вместе и к зачету готовились. Попросили администрацию колледжа позволить им после занятий позаниматься в свободной аудитории и, получив «добро», устроили там мозговой штурм – не переставая, занимались 4 часа!
Если студенты выполняют сообща задания по английскому языку, то в середине всегда Александр Солодовников.
– Саша просто недалеко от школы ушел,- поясняет Иван. – Еще все помнит.
В этом году на курсе преподают право. И, кроме лекций, нужно прочитать дополнительный материал. Слабовидящие студенты не могут найти его самостоятельно, так однокурсники предложили: «Давайте мы вам тексты вслух прочитаем, запишем на диктофон».
Когда студенты куда-нибудь едут – в кафе или на загородную базу, Иван, Денис и Александр всегда с ними. «Как учимся, так и отдыхаем – дружно, весело!» - переиначил известную пословицу Александр.
Упорство и еще раз упорство
Начав обучаться за плату, будущие медбратья знали: если получат оценки «хорошо» и «отлично», смогут перевестись на «бюджет». Замечательный стимул, но каково это – продолжать учебу не после школы, а через много лет после выпуска? В первое время Денис хватался за голову: столько новых терминов! Казалось, никогда их не запомнить. Даже сбежать хотел из колледжа. Что его удержало? Может быть, товарищи. Может быть, понимание: что, если это последний шанс получить профессию? И уж, конечно, упорство: диктофонную запись некоторых лекций Денис прослушивал по 10 и более раз! И в чем-то он теперь даже лучше других. Тамара Ивановна, когда дружной троицы в аудитории не было, привела этих студентов в пример другим учащимся: им, мол, труднее, но они так стараются!
Иван, окончивший прошлый учебный год с одной «четверкой» (остальные «пятерки»), уже учится бесплатно, стремится к этому Денис, и Иван его в этом поддерживает. Когда в октябре педагог Тамара Ивановна сообщила слабовидящим студентам о предстоящем чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, все трое решили в нем участвовать. Тамара Ивановна помогла им подготовиться, а за день до открытия чемпионата предупредила:
– Во время конкурса я к вам не подойду – нельзя.
Шутя, добавила: не подумайте, что возгордилась.
Троица обсудила с педагогом некоторые детали предстоящего конкурса. А можно ли, скажем, прийти в аудиторию в тряпичной обуви? «Если не в пушистой – можно», - подсказала Тамара Ивановна.
Хотя бы в щелку заглянуть
И вот сам чемпионат. Иван, Денис, Александр и другие конкурсанты, каждый по очереди, выполняют задания. Они одинаковые – что для слабовидящего участника, что для инвалида с заболеванием опорно-двигательной системы. Жюри не учитывает время выполнения задания – оценивает только качество медицинского и социального ухода.
Одно из заданий – поменять тяжелобольному постельное белье. Чтобы переворачивать человека на бок было удобнее, конкурсант просит его скрестить на груди руки, согнуть в коленях ноги, и помогает ему в этом, тем самым уменьшая боль. Показывает родственнице, как надо растянуть и еще раз натянуть простыню, чтобы у тяжелобольного не было пролежней. Убеждается, что человеку удобно, а его родственницу спрашивает: «Все ли вам понятно, не осталось ли вопросов?».
Все это мы видим на экране. Но тут Ольга Попцова, заведующая отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Индустриального района Ижевска, гость чемпионата, встает и выходит в коридор. Хоть в «щелочку», мол, посмотреть на конкурсанта, в тот момент задания выполнял Иван, «вживую» (в аудиторию, где проходит конкурс, заходить не разрешено). Ольга Афанасьевна – работодатель. Ее отделение обслуживает детей-инвалидов, многим из них рекомендован массаж. Сможет ли человек со слабым зрением массировать тело ребенка? Не сейчас, а когда закончит колледж? Как он общается?
Ольга Попцова возвращается с новыми вопросами. Значит, конкурсант работодателя заинтересовал. Впрочем, было видно, что ухаживать за тяжелобольными и Иван, и другие участники конкурса могли бы уже сейчас, так что без той или иной работы они не останутся.
Когда тебя понимают
А на следующий день состоялось закрытие чемпионата «Абилимпикс». Кого отметят в компетенции «Медицинский и социальный уход»? Уже знакомые читателю Александр Солодовников и Денис Власьянов получают сертификаты участников. Денису Вахрушеву, он тоже студент Ижевского медицинского колледжа, вручают диплом третьей степени и бронзовую медаль, Денису Рыбакову из Сарапульского медицинского колледжа – диплом второй степени и «серебро». А главная награда – диплом первой степени и золотая медаль достается Ивану Анисимову – самому старшему из дружной троицы.
– Теперь - в Москву? – спрашиваю Ивана.
Как победитель в одной из компетенций Иван поедет на национальный чемпионат «Абилимпикс» в столицу страны.
В финале регионального чемпионата на сцене звучат слова: «Талантливых повсюду ждет успех!». А я думаю о том, чем стали для слабовидящих студентов учеба в колледже и этот чемпионат. Расширяется среда, сфера общения. Саша Солодовников мне сказал:
– Раньше я был один, не было сверстников, которые бы меня понимали, а здесь у нас бригада.
Просто сказал, а так пронзительно.
На чемпионат пришли работодатели
Елена ЧЕКАЛКИНА, инспектор 1-й категории Центра занятости населения г. Ижевска:
– Государство заинтересовано в том, чтобы как можно больше людей с инвалидностью были трудоустроены. До предприятий и организаций доводятся квоты – сколько людей с ограниченными физическими возможностями они должны принять на работу. Квоты зависят от количества работающих.
С 1 июля 2017 года доля квотируемых мест увеличилась. Например, если в коллективе 51 и более человек, то прежде работодатель должен был принять как минимум одного человека с инвалидностью, а сейчас – двух.
Своя квота для большого коллектива, в котором трудятся 101 и более сотрудников. Раньше она равнялась 2 процентам от всех работающих, с 1 июля - 2,5 процента, а с 1 января 2018 года будет равна 3 процентам.
Как и прежде, работодатель создает рабочие места для людей с инвалидностью за счет собственных средств. Если он не подал в службу занятости отчет о том, как используются квоты или принял недостаточное число людей с инвалидностью, то по отношению к нему будут приняты меры административного воздействия, подключатся \министерство труда и миграционной политики и прокуратура.
Работодатели заинтересованы в том, чтобы квоты были реализованы, поэтому и пришли на чемпионат «Абилимпикс».
Хочу отметить хорошую организацию «Абилимпикса». В Ижевском медицинском колледже, например, гостей чемпионата встречали приветливые, улыбающиеся волонтеры, готовые ответить на любой вопрос. Понравились и сами участники чемпионата. Они продемонстрировали хорошее владение профессиональными навыками.
На фото: Студенты Ижевского медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной, участники чемпионата «Абилимпикс» Александр Солодовников, Иван Анисимов и Денис Власьянов с преподавателем Тамарой Ивановной Чермных.
Фото: Юлия Жданова
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