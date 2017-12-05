Весомый вклад в валовый сбор зерна в Вавожском районе внёс индивидуальный предприниматель крестьянско-фермерского хозяйства Щин Николай Николаевич. На тысяч с небольшим гектаров в деревне Зядлуд фермер выращивает рожь, ячмень, овес, люцерну, семена многолетних трав и другое.
Свое хозяйство Николай Щин открыл еще в 1991 году, со слов фермера, работать на земле ему нравилось с детства. Свою трудовую деятельность он начал еще в советские времена, в Вавожском районе, поэтому сельское хозяйство знает хорошо. На данном, этапе на предприятии работает небольшой коллектив из трех человек и есть автопарк из 7 единиц техники. Каждый год зерно и семена КФХ Щин реализует по всей территории Удмуртии. Весомую поддержку в развитии фермерского хозяйства оказывает Удмуртский филиал Россельхозбанка, с которым фермер сотрудничает с 2008 года.
— На протяжении девяти лет я сотрудничаю с Россельхозбанком. В 2017 оформил льготный кредит. Это позволило своевременно начать подготовку к посевной кампании. И результат не заставил себя долго ждать, урожай в этом году богатый», — отметил глава хозяйства Щин Николай Николаевич.
Россельхозбанк в этом году профинансировал проведение посевной и уборочной кампаний в регионе на 6,2 млрд рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По данным филиала, чаще всего фермеры и крупные компании брали кредит на повседневные нужды, чтобы поддерживать оборот и производство. Также они покупали под залог новую технику и оборудование, применяли новые технологии для обработки полей и выращивания животных. Всё это помогло им завершить год с высокими показателями урожайности.
Фото с сайта: https://altapress.ru/
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