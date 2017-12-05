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Итоги уборочной кампании в Удмуртии

5 декабря
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В Удмуртии подвели итоги уборочной кампании. По оперативным данным Министерства сельского хозяйства республики, этот год стал рекордным по сбору зерновых и зернобобовых культур. Если в прошлом году средняя урожайность зерновых в регионе составляла около 15 центров с гектара, а в 2017 года она уже возросла до 28 центнеров с гектара. Увеличившись, таким образом, почти в два раза. Лидерами по валовому сбору зерна по северной климатической зоне стали: Шарканский р-он – 22,7 ц/га, Игринский р-он – 21,6 ц/га, Сюмсинский р-он 21 ц/га, по южной климатической зоне: Вавожский р-он - 29,8 ц/га, Граховский р-он - 27,9 ц/га, Можгинский р-он – 26,4 ц/га.

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Весомый вклад в валовый сбор зерна в Вавожском районе внёс индивидуальный предприниматель крестьянско-фермерского хозяйства Щин Николай Николаевич. На тысяч с небольшим гектаров в деревне Зядлуд фермер выращивает рожь, ячмень, овес, люцерну, семена многолетних трав и другое.

Свое хозяйство Николай Щин открыл еще в 1991 году, со слов фермера, работать на земле ему нравилось с детства. Свою трудовую деятельность он начал еще в советские времена, в Вавожском районе, поэтому сельское хозяйство знает хорошо. На данном, этапе на предприятии работает небольшой коллектив из трех человек и есть автопарк из 7 единиц техники. Каждый год зерно и семена КФХ Щин реализует по всей территории Удмуртии. Весомую поддержку в развитии фермерского хозяйства оказывает Удмуртский филиал Россельхозбанка, с которым фермер сотрудничает с 2008 года.

— На протяжении девяти лет я сотрудничаю с Россельхозбанком. В 2017 оформил льготный кредит. Это позволило своевременно начать подготовку к посевной кампании. И результат не заставил себя долго ждать, урожай в этом году богатый», — отметил глава хозяйства Щин Николай Николаевич.

Россельхозбанк в этом году профинансировал проведение посевной и уборочной кампаний в регионе на 6,2 млрд рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По данным филиала, чаще всего фермеры и крупные компании брали кредит на повседневные нужды, чтобы поддерживать оборот и производство. Также они покупали под залог новую технику и оборудование, применяли новые технологии для обработки полей и выращивания животных. Всё это помогло им завершить год с высокими показателями урожайности.

Фото с сайта: https://altapress.ru/

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