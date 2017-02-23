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Итоги смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета и бронирования подвели в Удмуртии

22 февраля
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1445581996 865 Итоги смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета и бронирования подвели в Удмуртии

Итоги смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета и бронирования подвели в Удмуртии. В смотре-конкурсе, проходившем с января по ноябрь 2016 года, приняли участие 956 организаций и 304 органа местного самоуправления.

По результатам смотра-конкурса были отмечены лучшие среди предприятий и организаций и среди органов местного самоуправления.

Победители среди предприятий и организаций:

1 место - БУЗ УР «Глазовская ГБ№1 МЗ УР», главный врач Ворончихина Е.М., ответственный за ведение воинского учета и бронирование - Харченко Е.В.

2 место - ОА «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Можге, руководитель Топыркин В.А, ответственный за ведение воинского учета и бронирование - Репина Е.А.

3 место - Администрация МО «Малопургинский район», глава МО «Малопургинский район» Колодкина С.И, ответственный за ведение воинского учета и бронирование - Иванина Е.Н.

Среди органов местного самоуправления в число победителей вошли:

1 место - МО «Кожильское» Глазовского района, глава МО Ельцова Э.В., военно-учетный работник - Поздеева Г.М.

2 место - МО «Кватчинское» Можгинского района, глава МО Тимофеев А.В., военно-учетный работник - Иванова Н.М.

3 место - МО «Постольское» Малопургинского района, глава МО Логинова Н.Л., военно-учетный работник - Пивоварова С.И.

Фото: mirniy.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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