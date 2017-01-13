«Фонд капитального ремонта в УР» подвел итоги сбора взносов на капремонт за 2016 год. Собираемость составила 84% от плана текущего года. Это больше, чем средний показатель по России, сообщает пресс-служба Фонда.
Среди городов республики лидером стала Можга (104% оплаты от суммы начисленных взносов), второе место у Воткинска (83%), на третьем месте Ижевск (87%), затем следует Сарапул (82%) и замыкает список Глазов (80%).
Что касается собираемости взносов в районах Удмуртии, то лучшими плательщиками в 2016 году стали Селтинский (100%), Кизнерский (96%) и Юкаменский (94%) районы. Аутсайдером стал Малопургинский район, здесь собрали всего 67% от начисленных взносов.
Фото: riakchr.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.