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Итоги сбора взносов на капремонт за 2016 год подвели в Удмуртии

11 января
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2679f39076d0e1d66e3725fdfa385180 Итоги сбора взносов на капремонт за 2016 год подвели в Удмуртии

«Фонд капитального ремонта в УР» подвел итоги сбора взносов на капремонт за 2016 год. Собираемость составила 84% от плана текущего года. Это больше, чем средний показатель по России, сообщает пресс-служба Фонда.

Среди городов республики лидером стала Можга (104% оплаты от суммы начисленных взносов), второе место у Воткинска (83%), на третьем месте Ижевск (87%), затем следует Сарапул (82%) и замыкает список Глазов (80%).

Что касается собираемости взносов в районах Удмуртии, то лучшими плательщиками в 2016 году стали Селтинский (100%), Кизнерский (96%) и Юкаменский (94%) районы. Аутсайдером стал Малопургинский район, здесь собрали всего 67% от начисленных взносов.

Фото: riakchr.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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