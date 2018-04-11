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Итоги. Как закрытая республика стала центром притяжения событий российского масштаба

6 апреля
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Прежде мне приходилось слышать сравнения Удмуртской Республики с сонной лощиной: размеренный темп жизни, откладывание в долгий ящик исполнения принятых властью решений, некая закрытость региона от России и мира, ну, а прямое общение с Главой Удмуртии - событие вообще невероятное. Всё изменилось год назад, когда Президент России назначил исполнять обязанности Главы республики Александра Бречалова, а тот в свою очередь сформировал для управления регионом команду Удмуртии. На этой неделе - год, как работает команда Удмуртии во главе с Александром Бречаловым, и мы вкратце напомним некоторые положительные для республики тенденции, которые сформировались за это время.

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Первое. Экономия бюджетных средств в подведомственных учреждениях за счёт назначения грамотных управленцев. Только один пример: Евгений Родичкин, антикризисный менеджер АУ УР «Удмуртлеса», в минувший понедельник на аппаратном совещании доложил о состоянии учреждения. Если ранее оно находилось в кризисном состоянии, имело убыток 90 млн. рублей и каждый год получало дотации в размере 50 млн. рублей, то сегодня эти средства для бюджета сэкономлены. 50 млн. рублей, которые в 2017 году были высвобождены и не пошли в виде субсидий «Удмуртлесу», по предложению Александра Бречалова будут направлены на социальные объекты республики. На аппаратном совещании Глава Удмуртии озвучил обращение к нему жителей деревни Русский Вожой Завьяловского района о том, что их детский сад находится в аварийном состоянии. Руководитель республики поручил часть средств из сэкономленных 50 млн. рублей направить именно на ремонт этого дошкольного учреждения.

Второе. Глава Удмуртии поручил организовать уборку снега в столице Удмуртии в соответствии с современными требованиями. Прежде было очень много нареканий. Сегодня многие жители и гости Ижевска отмечают, что улицы убирают лучше и помогают главе осуществлять контроль за состоянием дорог.

Третье. В республике с первых месяцев работы команды Удмуртии началась работа по исправлению ошибок оптимизации здравоохранения, допущенных предшественниками. В ряде населённых пунктов строятся ФАПы, а для обеспечения населения республики медицинской помощью по распоряжению Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова и при содействии руководства ГУП УР «Аптеки Удмуртии» был приобретён передвижной медицинский комплекс, ориентированный на приём и обследование взрослого населения. В августе он был представлен министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и получил положительную оценку. Министр рекомендовала распространить опыт Удмуртии на другие регионы. Главная задача комплекса – «доставить» современную диагностику на село.

Четвёртое. В Удмуртии заработала новая система выборов глав муниципальных образований. Она позволит исключить кризис власти на местах и более демократична, ведь с её введением расширен круг лиц, которые могут участвовать в конкурсе на должность главы муниципального образования. Балезинский район стал первым, где система была опробована, и сегодня новому главе удаётся решить то, что не решалось годами.

Пятое. Экономия на чиновничьем аппарате. Александр Бречалов был удивлён количеству чиновников в Удмуртии. Проверка Минфина РФ в мае 2017 года также отмечала, что «в республике раздута сеть органов государственной власти, подведомственных учреждений, функции в которых очень часто дублируются. Всё это приводит к снижению управляемости и снижению эффективности бюджетных расходов».

Сегодня эта задача тоже решена.

Шестое. Визиты высоких гостей. Такого интереса вип-персон к Удмуртии прежде никогда не было. За год Удмуртию посетили Президент России Владимир Путин, российские министры, депутаты Госдумы РФ во главе с её председателем Вячеславом Володиным, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Все эти визиты открыли гостям инвестиционную привлекательность Удмуртии.

Только один пример: сотрудничество с Госкорпорацией Росатом позволило выделить Глазову беспрецедентную сумму в 442 млн. рублей на масштабный ремонт городских дорог летом 2018 года.

Седьмое. Удмуртия - регион ярких культурных и спортивных событий. В конце апреля 2017 года в республике стал действовать проект «Удмуртия - территория спорта». Жители и гости республики смогли участвовать в соревнованиях, которые ранее здесь не проводились - соревнования по триатлону TITAN-Воткинск 13 августа 2017 года, этап Кубка Евразии по плаванию в открытой воде 12 августа 2017 года, Биатлонный старт для любителей 9-10 февраля 2018 года, Забег Добрых Дел в Ижевске в сентябре 2017 года. Республика вышла с большой инициативой в адрес Правительства РФ и Министерства спорта РФ об учреждении Чемпионата России среди любителей по зимним и летним видам спорта, и такие соревнования прошли в начале марта 2018 года. В конце декабря 2017 года прошёл первый международный лыжный стартовал марафон имени Г.А. Кулаковой. В феврале 2018 года состоялись соревнования ижевских команд по хоккею на валенках.

Запоминающимися событиями стали фестиваль ледовых скульптур «Удмуртский лёд» и «Фестиваль фейерверков». В новом формате прошли День города Ижевска и День России. Культурный активный отдых становится нормой, и члены команды Удмуртии не только организуют мероприятия, но и активно в них участвуют сами.

Восьмое. Открытость Александра Бречалова и всей команды Удмуртии. Если прежний руководитель республики завёл аккаунт в социальных сетях, то подружиться с ним и переписываться было нельзя, о чём сообщалось дополнительно. Команда Удмуртии открыта для всех жителей республики и России. В социальных сетях можно посмотреть, о чём пишет Александр Бречалов, что его волнует, чему он радуется, то же можно сказать о Председателе Правительства Удмуртии Ярославе Семёнове и других членах команды Удмуртии. Там же можно поделиться с ними своими мыслями, отправить интересную ссылку и написать о том что волнует. Глава Удмуртии показал пример главам муниципальных образований, как можно и нужно быть открытым населению, и многие из чиновников также завели свои аккаунты в соцсетях.

Девятое. Молодёжь - в центре внимания команды Удмуртии. Впервые в новом формате прошли встречи со студентами всех удмуртских вузов, интерес к молодёжным проектам, три студента провели рабочий день с Главой Удмуртии, а Алёна Скачкова смогла реализовать свой проект уличных танцев «Зёчбур-баттл».

Вполне вероятно, что мы упомянули не всё, что успела привнести нового в жизнь республики команда Удмуртии. Работа продолжается на благо Удмуртии и её жителей.

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики.

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Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

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