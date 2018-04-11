Во всех регионах пройдут дискуссии «Единая Россия. Направление 2026» Политическая партия «Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложени...

Исаев: Депутаты фракции ЕР обсудят с профильными министрами решение социальных задач Главой государства поставлены очень важные задачи в социальной сфере, отметил парламентарий....

Турчак: От «партии власти» к партии путинского большинства Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в своей авторской колонке в «Независимой ...