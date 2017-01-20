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«Италмас» готов к «Визиту»

19 января
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В предстоящие субботу и воскресенье женская волейбольная команда «Италмас-ИжГТУ» принимает своих очередных соперниц из клуба «Университет-Визит» (Пенза).

В Пензе ижевчанки потерпели два поражения (3:0 и 3:1). Обе команды роднит, что в противоборстве с лидером – «Импульсом» (Волгодонск) им удалось из семи проведенных партий выиграть только одну. К сожалению, в высшей лиге «Б», где играют эти команды, произошло сокращение числа участниц. Снялась с соревнований «Волжанка» (Волгоград).

21 января игра начнется в 17 часов, а 22 января - в 14 часов. Игры проводятся в учебном корпусе № 4 ИжГТУ. Вход от остановки с улицы 30 лет Победы.

Александр НИКОЛАЕВ

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