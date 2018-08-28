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ИT-специалисты Удмуртии обсудили возможности современных технологий в отрасли

27 августа
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В прошедшие выходные под Ижевском прошёл Летний ИT-лагерь «IT Summer Camp». Специалисты в области информационных технологий обменивались опытом и повышали свои компетенции на образовательных площадках лагеря.

Nik 6901 %d0%b4%c2%ae%d0%b2%c2%ae %d0%89%c2%a0%d0%b0%d0%81%d0%87%c2%ae%d1%9e ИT-специалисты Удмуртии обсудили возможности современных технологий в отрасли

В оздоровительном комплексе «Берёзка» работники отрасли информатизации и связи республики, студенты технических направлений подготовки, учёные, преподаватели вузов и фрилансеры собрались вместе, чтобы сформировать профессиональное сообщество. Лагерь объединил около 300 человек.

В течение двух дней специалисты знакомились друг с другом, слушали лекции экспертов, выступления представителей известных компаний. Участники обсудили различные темы: маркетинг в ИТ, информационная безопасность, машинное обучение, лидогенерация, бизнес-аналитика, управление в ИТ, облачные сервисы, мобильная разработка и многое другое.

Но самое важное в лагере, как отметил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов, – общение людей в неформальной обстановке. «Уверен, что именно эта возможность привлекла сюда много заинтересованных в развитии информатизации и повышении престижа отрасли специалистов республики», - сказал он.

Глава ведомства также подчеркнул, что среди участников лагеря немало студентов из вузов Удмуртии. У них была возможность познакомиться со своими потенциальными работодателями и уже в ближайшей перспективе влиться в число сотрудников ведущих ИТ-компаний региона и страны.

Фото: Эдуард Карипов

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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