Экстремизм от религии. Опасна ли религиозная ситуация в Удмуртии Религиозный экстремизм в последнее время стал одной из главных проблем человечества. Причем проблема ...

Традиция в День Конституции. Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2017 года Каждый год в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан. Это...

Герои Отечества: знать и помнить 9 декабря - особая дата для нашей страны. В этот день, в официальном календаре названный Днем Героев ...