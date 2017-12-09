Урок мужества
Что такое мужество, служение Родине, спасение товарищей, ветеран−пограничник испытал на себе.
В далеком 1969 году Юрий Бабанский проходил службу в должности командира отделения пограничной заставы «Нижне−Михайловская» Уссурийского пограничного отряда Тихоокеанского пограничного округа в звании младшего сержанта. Во время пограничного конфликта в марте 1969 года проявил героизм и мужество, умело руководил подчиненными, метко стрелял, оказывал помощь раненым. Когда противник был выбит с советской территории, Бабанский более 10 раз ходил в разведку на остров. Вместе с поисковой группой нашел расстрелянную группу И.И. Стрельникова и под дулами автоматов и пулеметов противника организовал их эвакуацию. В ночь с 15 на 16 марта обнаружил тело геройски погибшего начальника погранотряда Д.В. Леонова и вынес его с острова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1969 года Юрию Бабанскому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда». Этого высокого звания было удостоено всего пять участников тех событий: 4 пограничника и мотострелок, из которых троим его присвоили посмертно.
− Нас вырастило поколение, которое прошло Великую Отечественную войну. Мы с молоком матери впитали истину − Родину надо защищать Во время столкновений на Даманском острове мы хотели защитить от китайцев этот маленький, но все же родной клочок земли, − рассказал кадетам Юрий Васильевич. С Удмуртией у Юрия Бабанского связаны особые воспоминания. Его однополчанином был уроженец Ярского района Валентин Золотарев. Он погиб во время конфликта на Даманском острове.
− Моя звезда Героя Советского Союза принадлежит не только мне, − говорит Юрий Бабанский. – Она принадлежит всем пограничникам, участвовавшим в том конфликте, в том числе и Валентину. Это был массовый подвиг.
Кадеты не только услышали историю Юрия Бабанского. Ребятам показали фильм о конфликте на Даманском острове. После выступления Юрия Васильевича дети задали много вопросов Герою Советского Союза. Их интересовала и обычная жизнь пограничника. Юрий Бабанский призвал ребят учиться, получить крепкие знания.
− В те годы у меня не было мечты стать генералом. Мы просто хотели защитить Родину. Мы доказали врагу, что традиции старших, прошедших войну, живы. Это была очередная победа нашей державы. Даманский остров – это не просто мелкий пограничный конфликт. Там погибли люди. Из 32 человек в моем отделении выжило только пятеро.
Будут новые визиты
Руководитель Администрации Главы и Правительства республики Сергей Смирнов и Юрий Бабанский обсудили возможности участия ветеранов в военно−патриотическом воспитании детей и молодежи, договорились о новых визитах генерала в Удмуртию. Сергей Смирнов подарил гостю поделки, изготовленные детьми из детских домов в рамках акции «Подарок своими руками». Юрий Бабанский идею проведения такой акции поддержал и выразил готовность во время следующего приезда в регион побывать у воспитанников этих детских учреждений.
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Напомним, что в мае следующего года в России будут отмечать столетний юбилей Пограничных войск. В рамках подготовки к этой юбилейной дате в Удмуртии запланировано проведение различных мероприятий.
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