Ровно через неделю, 19 января, в Ижевске откроется очередной Фестиваль немецкого кино – в течение недели на большом экране будет демонстрироваться лучший авторский кинематограф Германии.
Неделя немецкого кино уже стала традицией январских кинопоказов в столице Удмуртии – проект «Ижевского киноклуба» и Немецкого культурного центра им. Гёте (Москва) давно стал ежегодным. Программа фестиваля отобрана куратором Ижевского киноклуба Андреем Смирновым из богатого кинофонда Немецкого культурного центра им. Гёте. Он комментирует свой выбор:
– Все фильмы, представленные на фестивале, имеют высочайший рейтинг критики, отличную прессу, множество наград и премий на ведущих немецких и мировых кинофестивалях. Этой программой мы еще раз подтверждаем просветительскую миссию Ижевского киноклуба. Для нас важно показывать то, что никогда не попало бы на большой экран через коммерческий кинопрокат Ижевска. Дарить зрителям встречу с неизвестными шедеврами и удивительным авторским кино. Стремиться к тому, чтобы Ижевск стал действительно культурным центром региона, и его жители не чувствовали себя на задворках мировой культуры, а стали полноправными участниками и свидетелями современного кинопроцесса – что становится в наши дни все более актуальным для думающих, размышляющих и тонко чувствующих людей, несмотря на финансовый и духовный кризис. Каждая картина будет показана единственный раз по принципу «один день - один фильм». Фестиваль может быть интересен не только ценителям европейского кино, но и всем, кто изучает немецкий язык и интересуется немецкой культурой: все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Открытие шедевра
Откроет программу фестиваля сенсация одного из главных мировых киносмотров, Берлинале-2015, эмоциональный гиперреалистический шедевр «Виктория», снятый одним планом без монтажа. Искушенный ижевский зритель, несомненно, видел фильм Алехандро Гонсалеса Инъяритту «Бердмен», снятый в 2014 году как будто одним планом и ставший триумфатором оскаровской церемонии, а вот с фильмом «Виктория» знаком вряд ли – притом что «Бердмен» при помощи монтажных фокусов лишь имитирует эффект непрерывной съемки, а «Виктория» и в самом деле была снята единым 134-минутным дублем на улицах Берлина (оператору Стурле Брандту Гревлину и актерской команде удалось сделать это с третьего дубля). Именно там разворачивается сюжет картины – молодая испанка Виктория работает здесь в заштатном кафе, где получает сущие гроши. В столице Германии она чувствует себя чужой – не говорит по-немецки, не заводит знакомств, всем развлечениям предпочитает шумный танцпол. После одного такого ночного похода в клуб Виктория обращает на себя внимание четырех местных парней, отмечающих день рождения своего друга. У Виктории есть три часа до того, как снова нужно будет открыть двери своего кафе и встать за стойку, и девушка отправляется в короткое путешествие, которое сперва оказывается веселым, затем романтичным, позже оборачивается приключением, а завершается трагедией.
Кинокритик Евгений Ухов пишет: «Виктория» – это настоящая магия кино, обволакивающая и завораживающая. Здесь есть стрельба для мальчиков и романтика для девочек, есть динамичное техно и исполняемая на пианино классика, есть красота одиночества и удовольствие от нахождения в приятной дружеской компании, есть опасность и успокоение, есть непростое настоящее и неопределенное будущее. Редкий фильм вмещает в себя столько эмоций, живого драйва и не испорченной спецэффектами красоты. «Виктория» – настоящая победа: над миром, над обыденностью, над шаблонами». Погруженный в эту атмосферу зритель, следящий за событиями фильма как будто в реальном времени, чувствует себя практически соучастником событий.
Неудивительно, что два года назад «Виктория» Стурлы Брандта Гревлена и режиссера Себастьяна Шиппера получила Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля с формулировкой «за выдающиеся художественные достижения» и еще несколько десятков (!) наград международных кинофестивалей от США до Норвегии.
Отцы и дети
Следующие фильмы фестивальной программы не менее значимы для европейского кинематографа. Уже 20 января ижевские зрители получат возможность увидеть фильм «В лабиринте молчания», снятый в 2014 году режиссером Джулио Риччиарелли и получивший актерские призы и призы зрительских симпатий на большинстве международных фестивалей, где он был показан. Это и в самом деле образец превосходного, мастерски сделанного «зрительского» фильма, умного и рассказывающего важную для общества и каждого человека в зале историю. Сюжет фильма опирается на реальное судебное расследование 1963 года, когда в Германии предстали перед законом бывшие палачи Освенцима, сумевшие пережить войну и превратившиеся в мирных обывателей. Однако фильм фокусируется не на их фигурах, а на более младшем поколении, которое вынуждено задать себе вопрос: не убийцы ли их отцы и другие родные люди, и если да, то как жить с этим знанием дальше? Для России, где до сих пор закрыта тема обсуждения отцов и дедов, участвовавших в красном терроре и служивших в ГУЛАГе, «В лабиринте молчания» - важнейший фильм.
Ирония без границ
Продолжит неделю немецкого кино короткая ретроспектива культового западногерманского режиссера 1970-1980-х гг. Перси Адлона. Первым будет показан фильм 1985 года «Сахарная малышка». Как и большинство поздних фильмов Адлона, эта картина - бурлескный хэппенинг, разыгрываемый персонажами внутри банальных жизненных коллизий. Трагикомическая любовная история рассказана в ядовитых цветах, а в главной роли здесь впервые снялась будущая кинозвезда Марианна Зегебрехт, баварская актриса внушительных форм. Ее персонаж – жительница Мюнхена, у которой унылая работа, скучная жизнь за телевизором и бесконечные гастрономические радости набивания желудка сладостями, и которая однажды на свою голову влюбляется в машиниста поезда метро, чей волшебный голос объявляет станции.
Следующая совместная работа режиссера Адлона и актрисы Зегебрехт «Кафе «Багдад» (1987) также будет показана в рамках фестиваля. В 1988 году жюри многих европейских фестивалей назвали «Кафе «Багдад» лучшим иностранным фильмом, а Американская киноакадемия включила картину в число номинантов на «Оскар». Эта комедия была снята Перси Адлоном на английском языке в США, в калифорнийской пустыне, и служит иллюстрацией взгляда «типичного немца» на американскую культуру. Действие (вновь основанное на фактической истории) происходит в полузаброшенном отеле на середине пути между Диснейлендом и Лас-Вегасом - в настоящей дыре, равно далекой от главных символов американского масскульта. Именно сюда попадает немецкая бюргерша, которая в итоге сумеет оживить скучную жизнь в «Багдаде», примирить всех и вдобавок обнаружить в себе самой прежде скрытый талант - магию превращения унылого бытия в радостный праздник открытого общения.
Предчувствие беды
После обращения к мастеру китча и иронии Адлону фестиваль вернется к современному кинематографу. Фильм «Царство птиц» молодой режиссер Тимм Крегер снял в 2014 году за две недели и 18 тысяч евро - смехотворный для кинематографа, даже «авторского» и «независимого», бюджет.
Немецкий кинематограф всерьез рефлексирует на тему истории Германии, фильмы, основанные на реальных событиях, здесь – дело обычное (и программа фестиваля это подтверждает), и «Царство птиц» - не исключение. Действие картины происходит в 1929 году, в последние тихие деньки Веймарской республики до прихода к власти нацистов, а сюжет основан на дневниках главного героя. Кино, однако, посвящено не «большой истории», а частной жизни, для которой исторические катаклизмы – лишь фон. В центре внимания оказываются берлинский учитель музыки, его жена и друг, которые пытаются найти в таинственном лесу композитора, внезапно покинувшего свою уединенную хижину и как будто растворившегося в природе. Атмосфера позднего немецкого романтизма обрывается эпилогом фильма, фиксирующим наступление 1932 года – того самого, когда к власти придет Гитлер.
Новая «вечная» тема
Предпоследним фильмом программы станет социальная драма «Мы молоды. Мы сильны», снятая в 2014 году Бурханом Курбани. И снова ижевского зрителя ждет экскурс в реальную историю Германии. Фильм посвящен событиям в «Доме подсолнуха» в городе Росток. Это печально известный многоквартирный дом, который в начале 1990-х стал прибежищем для тысяч иммигрантов (хотя рассчитан был всего на триста человек). Набившиеся десятками в каждую комнату люди, которым больше некуда было деваться, неминуемо стали причиной жуткой антисанитарии и вспышек агрессии: уровень ежедневного стресса каждого жителя - семечка этого «подсолнуха» - просто зашкаливал. В итоге против присутствия иммигрантов взбунтовались местные жители – они сожгли дом, забросав его «коктейлями Молотова». Это событие запустило по всей Германии цепную реакцию расправ с коммунами иммигрантов и дало выход главной эмоции участников событий – ярости. Фильм, снятый спустя более 20 лет после трагедии, оказался невероятно современным: иммигранты вновь создают в Германии и по всей Европе все новые «дома-подсолнухи».
Эпоха музыки и музыка эпохи
Завершит неделю показов уникальный документальный фильм «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине 1979-1989», где зритель увидит хронику андеграундного музыкального Берлина 80-х, ставшего едва ли не главной мировой экспериментальной сценой той эпохи. В фильме снимались культовые музыканты и артисты Ник Кейв и Бликса Баргельд, Энди, Бела Б. Фельзенхаймер, Тильда Суинтон и Дэвид Боуи.
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