В четыре раза больше. Поддержка предпринимателей – в приоритете у Команды Удмуртии На минувшей неделе Глава Удмуртии провёл в Москве несколько важных встреч. Их итоги он прокомментиров...

Удмуртэнерго приступило к реализации инвестиционной программы 2018 года В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» приступили к реализации инвестиционной прогр...

Руководители группы компаний «Т Плюс» в Удмуртии рассказали об итогах прошедшего рабочего года, в том числе – и о долгах 24 января в Удмуртском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» прошла пресс-конференция руководителей энергетич...