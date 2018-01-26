Продолжение дела Башенина
Владимиру Путину Александр Ессен представил программу сохранения культурного наследия Сарапула, основанную на трёх составляющих – формировании комфортной городской среды, привлечении частных инвестиций и развитии въездного туризма. В качестве иллюстрации показал макет обновлённой Центральной площади и слайды исторических зданий, которые в ближайшее время должны быть восстановлены и превратиться в действующие объекты городской инфраструктуры. Займётся реконструкцией исторических объектов недавно созданный Фонд развития города – Башенинский фонд.
Фонд получил своё имя в честь купца первой гильдии и общественного деятеля Павла Башенина, в начале ХХ века дважды избиравшегося на пост Городского головы Сарапула и успевшего за это время провести в городе электричество, водопровод, железнодорожное сообщение, организовавшего здесь насыщенную социальную и культурную жизнь.
Целью Башенинского фонда станет восстановление исторической архитектуры Сарапула, возвращение исторических домов в активную жизнь города и создание комфортной городской среды. Фонд консолидирует ресурсы его членов, представителей бизнеса, чтобы с помощью этого объединённого капитала и в партнёрстве с администрацией Сарапула в короткие сроки провести ремонт зданий и улиц в исторической части города.
Глава Сарапула пригласил Владимира Путина приехать в город и надеется, что глава государства примет его предложение: «В душу мы ему запали». Пока же Александр Ессен комментирует начало работы Башенинского фонда:
– Идея фонда по сохранению архитектурных памятников Сарапула возникла месяц назад, но она закономерна: Сарапул стал первой в Удмуртии территорией опережающего социально–экономического развития и активно развивает туристическое направление. То, что потенциал города стремительно растёт – уже очевидный факт. И обновлённый внешний вид – одно из условий новой жизни Сарапула. Первым проектом фонда станет обновление одной из исторических улиц – Труда. Будет создана рабочая группа (в неё войдут представители администрации и Управления архитектуры, владельцы зданий, представители бизнеса) по разработке проекта. Эскиз того, как преобразится улица Труда, будет готов уже к 1 мая. После этого проект будет представлен городу на публичное обсуждение.
К реализации проекта участники фонда надеются приступить уже в начале летнего строительного сезона: видя, как преображается город, как быстро он становится одним из экономических и туристических центров региона, инвесторы готовы объединяться и вкладывать деньги в его дальнейшее развитие.
Лицо города посвежеет
Улица Труда – и вправду такое же «лицо» города, как Центральная площадь и набережная. Именно здесь стоит знаменитый Дом Башенина, судьба которого оставалась в подвешенном состоянии много лет (особняк, поражающий своей архитектурой, едва не был утрачен, поскольку долгое время простоял необитаемый, с выбитыми стёклами, разрушаясь и снаружи, и изнутри). Инвестиции бизнеса и поддержка администрации вернули городу здание – в нём уже год действует лечебно–диагностический центр, а на фоне фасада фотографируются туристы. Однако вокруг спасённого дома стоят ветхие, нуждающиеся в срочном восстановлении здания той же эпохи рубежа XIX–XX вв.. Александр Ессен говорит:
– Здесь исторически размещались купеческие особняки и торговые ряды. Жить в этом районе было престижно. Сегодня эту традицию хочется возродить. По каждому из домов будем работать целенаправленно. Например, в одном из них сегодня располагается швейная фабрика. Администрация города договорилась с её руководством о ремонте фасада – в настоящий момент облупившегося и неряшливого. А дореволюционное здание первого сарапульского кинотеатра может стать культурным или бизнес–центром. Будут приведены в порядок тротуары и пешеходные дорожки. Придётся вырубить неказистые, «корявые» старые деревья, вместо которых тут же будут высажены молодые, здоровые деревца. В наших планах – убрать все провода, болтающиеся сейчас в воздухе, под землю. Сделать красивые газоны, обнести их аккуратными бордюрами, поправить и укрепить накренившиеся столбы.
Исторические здания вернутся к жизни
С обновлённым, нарядным Домом Башенина соседствует серое, вылинявшее, полуразрушенное деревянное здание – бывшие гостевые номера купца Башенина (улица Труда, 17). Когда–то оно явно было изысканно–декоративным: его фасад, как наборным паркетом, выложен узкой косой рейкой, образующей ритмичный рисунок. Под крышей тянется ряд плашек с тонко проработанными цветами и орнаментами, вокруг окон – проплешины от пенившейся там когда–то деревянной резьбы, сохранившейся только на старых фотографиях. Когда–то этот двухэтажный дом был подлинной жемчужиной русского деревянного зодчества, но за последние десятилетия он несколько раз горел и сейчас выглядит как развалина. Отстроить его заново, в полном соответствии с историческим обликом – одна из первоочередных задач Башенинского фонда.
Всего в плане работы фонда на ближайшие годы – десяток зданий, стоящих в исторической части города и имеющих архитектурную или историческую ценность: дом купца Ершова, где в 1920–х проживала команда легендарного дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец», дом и торговые лавки купцка Зылёва, Сарапульское духовное училище и другие. Уже сейчас группа инвесторов ведёт ремонт здания бывшей ремесленной школы Ижболжина на улице Азина, где после реконструкции откроется детский центр. Также буквально из руин воссоздаётся здание богадельни купца Смагина. В отреставрированных домах могут разместиться гостиницы, кафе, рестораны, медицинские центры.
Новый символ города
Кроме проекта архитектурного обновления Сарапула, Владимиру Путину в Коломне был представлен туристический маршрут «По Сарапулу с рыжей девочкой». Он родился благодаря сотрудничеству профессионалов–историков и частного бизнеса, работающего в туристическом кластере. Рыжую девочку с длинными косами, в симпатичном коричневом платьице и белом фартуке (именно так выглядели в начале ХХ века воспитанницы сарапульской женской гимназии) придумали дизайнеры салона «Юляша», создающего оригинальные сарапульские сувениры. Озорная рыжеволосая девочка быстро стала одним из неофициальных символов Сарапула. Сотрудники местного краеведческого музея разработали туристический маршрут, позволяющий пройти по следам сарапульской гимназистки, очарованной родным городом, – погулять на набережной, заглянуть на Соборную площадь, по Нагорной улице спуститься в Пушкинский сад, зайти в здание гимназии… Создана книга, написанная от её лица, – в ней передан не только дух старого Сарапула, но и образ мыслей юной жительницы красивого купеческого города на Каме, жившей столетие назад.
Из Сарапула – с сувениром
Куклу–гимназистку с рыжими косами – такую же, какая была презентована на Форуме малых городов Владимиру Путину, гости Сарапула могут купить в салоне «Юляша». Однако рыжеволосые символы Сарапула не поставлены здесь на поток, каждая кукла индивидуальна – есть летние варианты, где гимназистка сидит на скамье на фоне Дачи Башенина, и зимние, где она, укутанная шарфом, катится в салазках. Основательница салона Юлия Железняк говорит:
– Мы с самого начала (а салон, объединивший художников и дизайнеров, открылся в 2011 году) хотели уйти от любой «штамповки». Сегодня наши авторские сувениры признаются уникальными и получают призы на профессиональных конкурсах. Какие они? По нашему мнению, сувенир должен быть недорогим, качественным, оригинальным и выразительно представляющим территорию. Это должна быть такая вещь, которую хочется держать дома на видном месте и даже показывать гостям с приговоркой «смотри, какая замечательная штука из Сарапула у меня есть».
Такой может быть и рыжеволосая кукла–гимназистка (делать эти авторские куклы начали совсем недавно, а продали уже больше 150 штук), и оригинальная деревянная открытка, придуманная дизайнерами «Юляши» и уже ставшая хитом у гостей города. На тонкой деревянной пластине художники акриловыми красками пишут исторические пейзажи Сарапула – его купеческие дома и величественный фасад администрации, прямые улицы, вид на Каму с набережной – в весеннем цветении, осеннем багрянце и золоте или в зимних сугробах. Каждая открытка – авторская миниатюра, существующая в единственном экземпляре. Оборот её выглядит как обычная почтовая открытка – с местом для марки и строчками для адреса. Её и вправду можно отправить по почте как обычную открытку, наклеив марку. Или написав хэштег, который становится еще одним символом нового туристического центра Удмуртии – ИзСарапулаСЛюбовью.
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